Frigintini, doppietta di Drago: colpo a Canicattini, secondo successo esterno di fila

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Il Frigintini arriva a Canicattini Bagni con gli uomini contati e se ne va con tre punti pesantissimi. Nell’undicesima giornata del girone D di Promozione la squadra di Ciccio Di Rosa batte 2-1 il Canicattini Calcio e firma il secondo successo consecutivo lontano dal «Pietro Scollo», dopo quello di sette giorni fa sul campo del Sant’Anna Enna. L’uomo copertina è Drago: un rigore e il gol decisivo a otto minuti dalla fine.

Più che il talento, a Canicattini conta il carattere. Un Frigintini «incerottato» imbriglia la squadra di Ronny Valerio con una prova di squadra, soffre quando c’è da soffrire e colpisce quando serve.

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Il rigore di Drago e la risposta di La Delfa

Dopo una breve fase di studio la partita si sblocca al 19′. Drago viene atterrato in piena area e l’arbitro, Sandro Antonio Arena di Catania, indica il dischetto. Dagli undici metri l’attaccante rossoblù non trema e batte l’esperto Mangione: 0-1.

La reazione dei padroni di casa è immediata. Al 26′ La Delfa raccoglie un traversone e, con un colpo di testa in tuffo, mette il pallone dove Vicari non può arrivare. Da lì il Canicattini prova ad alzare il ritmo, mentre il Frigintini si difende con ordine e cerca di pungere in ripartenza. Al riposo si va sull’1-1.

Il velo, il dribbling e il gol del sorpasso

Nella ripresa i padroni di casa attaccano con più continuità, ma gli ospiti tengono bene il campo e chiudono ogni varco, concedendo pochi palloni giocabili agli attaccanti avversari. Al 37′ arriva l’episodio che decide la gara: Drago, servito dalla sinistra, approfitta del velo di un compagno, si presenta davanti a Mangione, lo salta in dribbling e deposita in rete nonostante la scivolata di due difensori. È la sua doppietta personale e l’ottavo gol stagionale in campionato.

Il Canicattini prova a reagire ancora, ma questa volta la difesa rossoblù non commette sbavature e porta il vantaggio fino al triplice fischio. Con questi tre punti il Frigintini sale a quota 11 e si piazza all’undicesimo posto, con una lunghezza di vantaggio sulla zona play out e cinque squadre alle spalle. Domenica prossima, al «Pietro Scollo», arriva il Real Gela. Tutti i risultati del weekend sono nel riepilogo del calcio ibleo; la vittoria precedente è nel racconto di Calascibetta.

Il tabellino

Canicattini Calcio-Frigintini 1-2

Marcatori: pt 19′ Drago (rigore), 26′ La Delfa; st 37′ Drago.

Canicattini Calcio: Mangione, Fratantoni, Argentino, Sigona, Robles, Valerio, Zagarella, Strano, Rossitto, La Delfa, Barcio. A disposizione: Lantieri, Barbaro, Coulibaly, Distefano, Elashmawy, Di Mauro, Torrazza, Salerno, Russo. Allenatore: Ronny Valerio.

Frigintini: Vicari, Mallia, Amato, Gazzè (20′ st Vitale), Arrabito, Cicero, Lo Magno, Concolino, Drago, Noukri, Ragusa. A disposizione: Trovato, Sortino, Macauda, Rizzotto, Modica, Giunta, Roccaro, Agosta. Allenatore: Ciccio Di Rosa.

Arbitro: Sandro Antonio Arena di Catania. Assistenti: Giacomo Venuti e Fabio Parisi di Messina.

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