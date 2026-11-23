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Prima categoria, Scicli quarto dopo lo 0-0. Pozzallo cala il poker al Carlentini
23 Nov 2026 18:55
Nona giornata in chiaroscuro per le squadre iblee del girone F del campionato di Prima categoria, stagione 2026-27. Lo Scicli si ferma sullo 0-0 nella gara con il Club Real Sicilia 2024 di sabato scorso; il Città di Santa Croce perde con il Cus Catania (2-1) e il Pozzallo vince la gara con il Carlentini (4-0).
Per i cremisi di mister Saro Monaca il pareggio è valso un punto in classifica che li pone al quarto posto assieme al NBI Misterbianco, squadra che lo Scicli incontrerà sabato 28 novembre nell’anticipo di campionato.
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«Siamo quarti in classifica a 14 punti, a sole sei lunghezze dalla seconda posizione e a un solo punto dal terzo posto, in piena zona play-off – commenta il vicepresidente dello Scicli C.R., Angelo Massari –. Considerando il cammino fatto fin qui, lo spirito di sacrificio e le difficoltà affrontate anche in trasferta, questo piazzamento è il giusto premio per un gruppo che non molla mai. Sappiamo che il campionato è lungo e impegnativo, ma restare agganciati alle posizioni nobili ci dà ulteriore entusiasmo e consapevolezza. Continuiamo a lavorare con umiltà, compattezza e senso di appartenenza per difendere questi colori fino alla fine, per provare a centrare l’obiettivo di salire di categoria».
Il Pozzallo si è imposto, invece, sulla SP Carlentini Calcio con il risultato di 4-0. Per i pozzallesi sono andati in gol Pierpaolo Incatasciato, autore di una doppietta, che è risultato il migliore giocatore della partita, e Joele Iaci, protagonista di due tiri che hanno violato la porta del Carlentini. Dopo questa nona giornata di campionato il Pozzallo è 7° con 12 punti, a pari merito con il Tremestieri Etneo, mentre la SP Carlentini Calcio è 10ª con 7 punti.
Il Città di Santa Croce ha perso in trasferta contro il CUS Catania, che ha vinto dopo una gara in cui i santacrocesi hanno cercato di difendersi senza riuscire a spuntarla. In rete, per il CUS Catania, sono andati Giovanni Letor Giovanni e Lorenzo Russo, mentre per il Città di Santa Croce Simone Mammana. Dopo questa giornata CUS Catania e Città di Santa Croce sono in undicesima posizione a pari merito con sei punti.
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