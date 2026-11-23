Prima categoria, Scicli quarto dopo lo 0-0. Pozzallo cala il poker al Carlentini

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Nona giornata in chiaroscuro per le squadre iblee del girone F del campionato di Prima categoria, stagione 2026-27. Lo Scicli si ferma sullo 0-0 nella gara con il Club Real Sicilia 2024 di sabato scorso; il Città di Santa Croce perde con il Cus Catania (2-1) e il Pozzallo vince la gara con il Carlentini (4-0).

Per i cremisi di mister Saro Monaca il pareggio è valso un punto in classifica che li pone al quarto posto assieme al NBI Misterbianco, squadra che lo Scicli incontrerà sabato 28 novembre nell’anticipo di campionato.

Leggi anche: Calcio ibleo, Ragusa e Modica ko. Il Santa Croce Soccer vince il derby e resta primo

«Siamo quarti in classifica a 14 punti, a sole sei lunghezze dalla seconda posizione e a un solo punto dal terzo posto, in piena zona play-off – commenta il vicepresidente dello Scicli C.R., Angelo Massari –. Considerando il cammino fatto fin qui, lo spirito di sacrificio e le difficoltà affrontate anche in trasferta, questo piazzamento è il giusto premio per un gruppo che non molla mai. Sappiamo che il campionato è lungo e impegnativo, ma restare agganciati alle posizioni nobili ci dà ulteriore entusiasmo e consapevolezza. Continuiamo a lavorare con umiltà, compattezza e senso di appartenenza per difendere questi colori fino alla fine, per provare a centrare l’obiettivo di salire di categoria».

Il Pozzallo si è imposto, invece, sulla SP Carlentini Calcio con il risultato di 4-0. Per i pozzallesi sono andati in gol Pierpaolo Incatasciato, autore di una doppietta, che è risultato il migliore giocatore della partita, e Joele Iaci, protagonista di due tiri che hanno violato la porta del Carlentini. Dopo questa nona giornata di campionato il Pozzallo è 7° con 12 punti, a pari merito con il Tremestieri Etneo, mentre la SP Carlentini Calcio è 10ª con 7 punti.

Il Città di Santa Croce ha perso in trasferta contro il CUS Catania, che ha vinto dopo una gara in cui i santacrocesi hanno cercato di difendersi senza riuscire a spuntarla. In rete, per il CUS Catania, sono andati Giovanni Letor Giovanni e Lorenzo Russo, mentre per il Città di Santa Croce Simone Mammana. Dopo questa giornata CUS Catania e Città di Santa Croce sono in undicesima posizione a pari merito con sei punti.

Leggi anche: Calcio ibleo, il Santa Croce Soccer frenato a Megara. Scicli vince, Ragusa Boys ko

☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata