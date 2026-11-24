Calcio ibleo, la domenica nera: Ragusa e Modica ko, pari del Vittoria, contestato dai tifosi. Cosa accade alle squadre iblee?

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

La domenica nera del calcio ibleo. Due sconfitte in Serie D, con Ragusa e Modica costrette a soccombere di fronte a Siracusa e Avola.

Il doppio confronto tra le squadre iblee e quelle aretusee si è risolto a favore di queste ultime. Fa male soprattutto la sconfitta del Modica, trafitto sul terreno di casa dall’Avola che pure in Coppa Italia aveva battuto per 4-0.

Ma la Coppa e il campionato, si sa, sono cose diverse.

Leggi anche: Calcio ibleo, Ragusa e Modica ko. Il Santa Croce Soccer vince il derby e resta primo

È un momento difficile per il calcio ibleo. Ma proviamo a esaminarne le cause, o meglio a sottolineare alcuni elementi che potrebbero spiegare quanto sta accadendo. E non va meglio al Vittoria che, unica iblea in Eccellenza, non è andato oltre l’1-1 con la Nebros.

Il mal d’attacco del calcio ibleo

C’è un elemento che sembra accomunare le tre maggiori squadre della provincia: il mal d’attacco. Il Ragusa a Siracusa ha costruito molto, ma non è riuscito a metterla dentro. Il Ragusa, però, ha delle attenuanti. La squadra, dopo il cambio societario e l’arrivo della nuova guida tecnica, è ancora in rodaggio. Deve assimilare i nuovi schemi dell’allenatore Marco Coppa e sei nuovi giocatori devono integrarsi con i compagni. Coppa deve conoscere la squadra, vecchi e nuovi giocatori, e fare le scelte opportune.

Il Modica ha costruito molto, specie nel primo tempo. Ha avuto alcune nitide occasioni da gol, ma non le ha sfruttate. Nella prima frazione di gioco ha avuto maggiore possesso palla, ha fatto vedere scampoli di bel gioco, ma l’Avola è stato più cinico, con una difesa coriacea: è una squadra che si conosce a memoria e i suoi schemi di gioco, anche sulle ripartenze, funzionano e spesso hanno trovato una difesa del Modica che si è aperta come il burro. Il Modica recrimina anche per un gol annullato per fuorigioco, che forse non c’era. Rimasto in dieci per un’espulsione

Il Vittoria senza punte e la protesta dei tifosi

La squadra di Acquedolci era persino passata in vantaggio e il Vittoria, come era accaduto altre volte, ha rischiato persino di perdere. Il Vittoria ha cercato il gol, senza riuscirci. Era accaduto anche altre volte. Ma ieri mancavano le due punte centrali, Pérez (squalificato per quattro giornate) e Tassi, infortunato. Di contro Romero Peralta, l’attaccante che il Vittoria ha ceduto allo Sciacca, ieri è esploso con la sua nuova maglia neroverde, andando a segnare persino una tripletta. Nella squadra saccense ha probabilmente trovato quell’humus, quel modulo di gioco adatto alle sue caratteristiche. Il resto lo fa il caso, quella dea bendata che ogni tanto gratifica a destra e a manca i giocatori e altre volte invece li abbandona al proprio destino.

La nuova gestione guidata dal tecnico Angelo Galfano ha prodotto un successo e cinque pareggi. I tifosi sono in subbuglio. Ieri hanno presidiato la porta d’uscita dallo stadio dei giocatori, hanno fatto sentire con veemenza il loro dissenso. (nella foto). Chiedono risultati. Chiedono maggiore impegno per la maglia biancorossa, che nessuno ama come loro. Nel calcio accade anche questo: i tifosi spesso hanno un peso di rilievo, anche se non direttamente coinvolti nella gestione societaria. Ma la squadra, per tanti, è patrimonio della città.

Tifosi protagonisti anche a Modica, nonostante la brutta sconfitta che vi abbiamo raccontato. I tifosi non hanno smesso nemmeno un attimo di incitare i giocatori e a fine partita hanno applaudito i propri beniamini. Un rapporto così ovviamente fa bene al morale della squadra.

Ma per il Modica è un momento difficile: tanto bel gioco e poca concretezza. Il Modica giocava meglio, l’Avola era più cinico. Nelle interviste di fine partita l’allenatore dell’Avola ha riconosciuto che la gara era stata equilibrata fino all’espulsione e che questo episodio aveva probabilmente avuto un ruolo determinante per il risultato finale. L’Avola, cinico e dal gioco fluido, con pochi passaggi veloci che liberano i calciatori al tiro, ha avuto la meglio.

Alla fine, anche nel Modica, emerge un dato saliente: la poca precisione degli attaccanti. Reinero, Asero e Pierce producono molto, ma sarebbe necessario metterla dentro una volta di più.

Attacco poco concreto anche nel Ragusa, ma, come dicevamo, la squadra azzurra ha per ora tutte le attenuanti. E i tifosi, non numerosi ma fedelissimi alla squadra, per ora seguono con pazienza, coltivando la speranza che qualcosa possa cambiare. A Ragusa, attorno alla squadra, ci sono molte attese, ma un clima sostanzialmente sereno.

Squadre rifatte e il silenzio stampa del Modica

Abbiamo detto del mal d’attacco, abbiamo detto dei tifosi. Aggiungiamo un altro elemento. Vittoria, Modica e Ragusa hanno cambiato molto, in particolare i primi due. La solidità di una squadra che si conosce a memoria conta molto nel calcio, anche dilettantistico. Accade così che il Vittoria soffra contro una Nebros che ha un impianto di squadra costruito nel tempo e, rispetto allo scorso anno, rafforzato con pochi innesti. Accade lo stesso al Niscemi, che infatti si trova nei quartieri alti della classifica.

Modica e Avola sono le neopromosse in Serie D. Lo scorso anno si affrontavano, con alterne vicende, nel campionato di Eccellenza. Il Modica ha cambiato molto, l’Avola ha inserito solo pochi innesti. La squadra gioca a memoria e si vede.

Anche questo è un elemento da analizzare per comprendere i risultati.

Ultimo dato: il Modica è in silenzio stampa. Se i tifosi continuano a dare credito alla squadra, i dirigenti sono più esigenti. Da tre settimane la squadra è in silenzio stampa, nessuno parla con i giornalisti e anche ieri nessuno si è presentato in sala stampa. I presidenti Mattia Pitino e Luca Gugliotta erano apparentemente sereni, ma la difficoltà e la delusione erano evidenti.

La panchina di Filippo Raciti, tecnico che ha fatto molto bene a Modica, per ora è solida. Non ci sono segnali diversi. Ma il Modica chiede risultati. Che non possono più attendere.

Leggi anche: Calcio e l’analisi del lunedì: in Serie D il Modica esce dalla crisi con due vittorie

☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it