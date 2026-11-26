Modica, finisce il silenzio stampa: Raciti resta, venerdì parla Pitino

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Stop al silenzio stampa. Il Modica torna alla normalità. Nella settimana più difficile, quella che segue alla sconfitta casalinga contro l’Avola, la società ha deciso di porre fine al silenzio stampa.

La società aveva deciso questo provvedimento tre settimane fa dopo i risultati negativi. La squadra aveva reagito e aveva conquistato due successi importanti. Ora due battute d’arresto consecutive: la sconfitta con la Vibonese, pesante anche se preventivabile e la sconfitta casalinga con l’Avola, che pesa come un macigno.

Leggi anche: Calcio ibleo, la domenica nera: Ragusa e Modica ko, pari del Vittoria, contestato dai tifosi. Cosa accade alle squadre iblee

La società ha mantenuto l’aplomb: nessuna dichiarazione eccessiva.

L’allenatore Filippo Raciti resta per ora saldamente al suo posto. La società garantisce la serenità ai suoi giocatori. Per il resto, il Modica farà le sue scelte e probabilmente si conosceranno nei prossimi giorni.

Venerdì è in programma una conferenza stampa del presidente Mattia Pitino. Assente, per qualche giorno, Luca Gugliotta, per ora fuori sede toccherà a Pitino dire le scelte della società. Mancano sei giornate alla fine del girone di andata, 23 giornate a conclusione dei campionato. Ne sono state disputate 13, quindi siamo a un terzo del campionato. In cui tutto può ancora accadere.

☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it