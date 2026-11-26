Vittoria, ridotta la squalifica a Pérez: l’attaccante torna con la Leonzio

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Una giornata in meno, e per il Vittoria non è poco. Il ricorso presentato dalla società biancorossa contro la squalifica dell’attaccante argentino Martin Ignacio Pérez Alvarez è stato accolto in parte: le giornate di stop scendono da quattro a tre. Lo ha reso noto il club mercoledì 25 novembre.

La squalifica era arrivata per presunte espressioni offensive nei confronti degli ufficiali di gara. Pérez era stato espulso a fine partita contro l’Atletico Catania Viagrande, dopo le proteste per un rigore prima concesso e poi trasformato dall’arbitro in punizione dal limite per l’atterramento di Tassi.

Pérez ha già saltato la trasferta di Melilli e la sfida interna con la Nebros. Gli resta da scontare un’ultima giornata, poi tornerà a disposizione dell’allenatore Angelo Galfano a partire dalla prossima partita casalinga, contro la Leonzio. Fino a pochi giorni fa il suo rientro era previsto solo per il 13 dicembre, nel quasi derby con il Mazzarrone.

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La società esprime soddisfazione per il risultato e sottolinea il lavoro della segreteria nella gestione del ricorso.

Per Galfano è una buona notizia in un momento difficile per il reparto offensivo. Con Romero Peralta ceduto allo Sciacca, Pérez fermo e Tassi infortunato, domenica scorsa contro la Nebros il Vittoria era sceso in campo senza le due punte centrali e non era andato oltre l’1-1, tra le proteste dei tifosi all’uscita dello stadio. Sotto porta, finora, è mancata proprio la concretezza: una squadra che crea molto e segna poco. Il ritorno di Pérez restituisce all’attacco biancorosso una pedina importante, anche se l’attesa durerà ancora una partita.

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