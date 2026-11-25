FC Vittoria, torna Vincenzo Ventura: l’esterno classe 2007 che vinse la Promozione

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Vincenzo Ventura torna a vestire la maglia biancorossa. L’FC Vittoria ha annunciato il ritorno dell’attaccante esterno, classe 2007, che entra a far parte della rosa per la stagione 2026/2027 del campionato di Eccellenza. Lo ha comunicato oggi l’ufficio stampa della società.

Non è un volto nuovo, al «Gianni Cosimo». Con il Vittoria Ventura ha già vinto il campionato di Promozione, lasciando il segno, ricorda il club, grazie alle sue qualità tecniche e alle prestazioni offerte. Poi la crescita lontano da casa: nonostante la giovane età, ha già maturato esperienze significative in Eccellenza con le maglie di Leonzio, Modica, Melilli e Avola.

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Il ritorno arriva in un momento delicato. Il Vittoria, unica squadra iblea in Eccellenza, domenica scorsa non è andato oltre l’1-1 casalingo con la Nebros, dopo una serie di quattro pareggi consecutivi. Alla vigilia di quella gara il tecnico Angelo Galfano aveva dovuto fare i conti con un attacco in emergenza, tra la squalifica di Perez e l’infortunio di Tassi. Il mal di gol, del resto, è il filo che in queste settimane lega le principali squadre della provincia.

Ventura conosce già l’ambiente e lo spogliatoio biancorosso. «La società è certa che Ventura, insieme alla squadra, saprà dare un contributo importante al percorso della stagione», scrive il club nel comunicato che ne ufficializza il rientro.

Per un attaccante così giovane, tornare dove si è già vinto è insieme un’occasione e una responsabilità. Il Vittoria gli chiede di aiutare a trasformare i pareggi in vittorie.

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