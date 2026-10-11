Eccellenza, il Vittoria ospita il Messina. Al “Gianni Cosimo” una nobile decaduta del calcio italiano

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Sfida al cardiopalma al “Gianni Cosimo” di Vittoria.

La squadra biancorossa, ancora alla ricerca del primo successo in campionato, ospita il forte Messina, probabilmente la squadra da battere nel campionato di Eccellenza, pur se la società è alle prese con alcune traversie amministrative e gestionali.

Il Vittoria, che non è riuscito ad andare oltre il pari casalingo contro il Gioiosa, in una partita ben giocata, ma a tratti troppo nervosa e disordinata, ha la necessità di finalizzare le sue azioni di gioco, di saper superare la linea mediana degli avversari e di mettere più palle a disposizione dei suoi attaccanti.

La squadra si è rafforzata nelle ultime settimane, con alcuni innesti a centrocampo e in attacco. Negli ultimi giorni sono arrivati due centrocampisti, Manuel Manè, 25 anni, un mediano che dovrebbe essere fondamentale nella fase di costruzione del gioco. Lo scorso anno ha vinto il girone lucano dell’Eccellenza, con la maglia del Menfi. In bianocorosso anche un altro centrocampista giovane, Giuseppe Brullo.

Tutti i giocatori sono disponibili, anche il portiere Malandrino, la cui assenza, domenica scorsa, ha costretto l’allenatore Betta a rivoluzionare la squadra. Fischio d’inizio alle 15,30

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