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Calcio, serie D: la lunga trasferta del Modica a Praia a mare, il Ragusa ospita la Nissa
11 Ott 2026 09:24
Il Ragusa ancora alla ricerca del primo successo in campionato ospita oggi la Nissa. La squadra dell’allenatore Francesco Bianco è affamata di punti e ha bisogno di lasciarsi alle spalle questo difficile avvio di campionato. Non sarà una gara facile.
Il Modica, rinfrancato dalla bella vittoria casalinga contro l’Enna sempre più in crisi e dallo splendido successo esterno di Coppa Italia contro l’Avola, gioca in trasferta contro il Digiesse PraiaTortora. Quella di Praia a Mare è una delle trasferte più difficili e faticose del torneo: la squadra ha percorso centinaia di chilometri per approdare in provincia di Cosenza.
Due giocatori, Deodato e Flores, infortunati, non si sono uniti al gruppo e sono rimasti a Modica.
Gara molto equilibrata tra due squadre che probabilmente non hanno velleità di primato, ma che si sono già segnalate tra le formazioni più interessanti e possono recitare un ruolo di primo piano nel campionato di serie D.
Fischio d’inizio alle 15,30, allo stadio “Mario Tedesco” di Praia a Mare.
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