Tonfo del Modica a Praia a Mare. Raciti: “Sconfitta da dimenticare, chiediamo scusa ai tifosi”

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Il Modica esce sconfitto dallo stadio “Mario Tedesco” di Praia a Mare. La squadra rossoblu ha faticato non poco contro una squadra, quella del Digiesse PraiaTortora, che davanti al proprio pubblico ha sfoderato una prestazione maiuscola.

Il Praia è riuscito a segnare tre reti nei primi 25 minuti, annientando di fatto la possibilità, per la squadra ospite, di reagire e di riprendere in mano le redini della partita.

Per la cronaca i gol sono stati realizzati da Musimeci, Gonzales e Bustos Glaves per il Praia Tortora, poi il Praia ha segnato ancora con Candelma e il Modica è riuscito ad accorciare le distanze con Flores. A quel punto era comunque impossibile riaprire la partita. Il gol del definitivo 5-1 è stato realizzato nella ripresa da Petrone.

Il Modica, che aveva nella difesa uno dei reparti più temuti, oggi ha ceduto di fronte a un avversario molto tecnico, che non ha rubato nulla, che non ha lasciato spazi ai giocatori in maglia rossoblu.

Negli spogliatoi l’allenatore Filippo Raciti non cerca attenuanti e riconosce la sconfitta, chiedendo scusa ai tifosi “Chiediamo scusa ai tifosi ai che hanno macinato chilometri per essere qui e hanno visto una sconfitta veramente brutta – ha detto Raciti – La gara è stata compromessa purtroppo dopo i primi quindici minuti, con i due gol realizzati dai nostri avversari. Noi non siamo entrati in campo con la mentalità giusta, c’è stata sufficienza e situazioni tattiche errate. Sapevamo della difficoltà di questa gara, della forza del nostro avversario, una squadra con una grande tecnica e una grande intensità. Ma non mi aspettavo questa partita dalla mia squadra, specie dopo le ultime prestazioni, le ultime gare giocate bene con un equilibrio tattico e grande oculatezza”.

Per Raciti, quella di Praia a Mare è sicuramente “una gara da dimenticare”. Unica attenuante: il Modica era reduce dall’ottima gara infrasettimanale di Coppa Italia contro l’Avola, che ha fruttato il passaggio del turno. La squadra aveva dunque avuto poco tempo per preparare la gara. Ma ha comunque disputato una brutta gara. “In determinate situazioni ci siamo cascati come polli. Ma i nostri avversari hanno ampiamente meritato la vittoria”.

Per il Modica, c’è da registrare un campanello d’allarme che riguarda le gare esterne: i rossoblu sono stati sconfitti a Sambiase, a Siracusa, a Praia a Mare: un dato che deve far riflettere. Fa eccezione la gara di Coppa Italia di mercoledì scorso contro l’Avola, ma spesso la Coppa fa vivere situazioni diverse..

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