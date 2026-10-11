Frigintini-Comiso, derby senza vincitori: quattro gol nella ripresa e un punto a testa

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MODICA – Finisce 2-2 il derby ibleo tra Frigintini e Comiso, disputato al “Pietro Scollo” e valido per il campionato di Promozione. Una partita combattuta, ricca di occasioni e con tutti i gol nella ripresa: i rossoblù passano in vantaggio, i verdearancio ribaltano il risultato e Sangiorgio firma il pareggio definitivo.

Il Frigintini deve così rimandare ancora l’appuntamento con la prima vittoria, mentre il Comiso conquista il primo punto in classifica.

Le due squadre si affrontano a viso aperto fin dai minuti iniziali. I padroni di casa si rendono subito pericolosi con Lo Magno, che conclude sull’esterno della rete. Gli ospiti rispondono con Gabriele Tomasello e Bruccoleri, ma Caruso interviene in entrambe le occasioni.

Il primo tempo prosegue con opportunità su entrambi i fronti. Concolino sfiora il bersaglio, Darboe non inquadra la porta di testa e Drago impegna Romano. Prima dell’intervallo è ancora Caruso a risultare decisivo, respingendo d’istinto una conclusione ravvicinata di Gabriele Tomasello.

L’equilibrio si spezza al 14’ della ripresa. Dopo una conclusione di Vitale respinta da Romano, Drago interviene sul pallone e finisce a terra nel contatto con il portiere. L’arbitro indica il dischetto e lo stesso attaccante trasforma il rigore dell’1-0.

Il vantaggio dura appena due minuti. Un intervento di Macauda in area viene giudicato falloso e il Comiso ottiene a sua volta un calcio di rigore: Gabriele Tomasello non sbaglia e riporta il risultato in parità.

I verdearancio trovano il sorpasso al 29’. Gravina recupera palla e dalla destra lascia partire un tiro-cross sul quale arriva Bruccoleri, che sul secondo palo insacca da pochi passi.

Il Frigintini reagisce e, dopo un tentativo alto di Ragusa, trova il 2-2 al 35’. Cavallo, entrato da pochi minuti, recupera un pallone sulla trequarti e serve Sangiorgio in profondità: l’attaccante si presenta davanti a Romano e lo supera con freddezza.

Il derby resta aperto fino all’ultimo, ma nessuna delle due squadre riesce a trovare il guizzo decisivo. Dopo cinque minuti di recupero arriva il fischio finale, seguito da qualche momento di nervosismo subito contenuto dall’intervento delle panchine.

Il Frigintini tornerà in campo mercoledì sul terreno del Cassibile, nel turno infrasettimanale del campionato di Promozione.

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