Calcio, Promozione: Frigintini domani in trasferta a Cassibile

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Per la quarta giornata del girone D del campionato di Promozione, il Frigintini dopo il pari casalingo nel derby di Comiso, sarà ospite del Cassibile Fontane Bianche. I rossoblu modicani, hanno due punti di ritardo nei confronti dei loro prossimi avversari e sono alla ricerca della prima vittoria in campionato.



La squadra di Ciccio Di Rosa, in queste prime tre giornate di campionato avrebbe sicuramente meritato

qualcosina in più dei due punti attuali in classifica, ma è molto motivata e seppur consapevole

che domani avrà di fronte una squadra ben organizzata, solida e che in casa spinge molto, scenderà in

campo con il massimo rispetto degli avversari, ma senza timori reverenziali.

I rossoblu dovranno ripartire dalle buone prestazioni di queste prime tre giornate di campionato e fare leva sulla crescita della condizione. Il gruppo è compatto e ha voglia di fare bene. A Cassibile il Frigintini affronterà una squadra che fa

della compattezza la sua forza; conteranno attenzione e una maggiore determinazione sotto porta. Allo stadio “Ivan Tuccitto”, Cassibile Fontane Bianche – Frigintini sarà diretta dal signor Francesco Pio Carlo Bonvissuto della sezione AIA di Enna con la collaborazione di Salvatore Puglisi della sezione arbitrale di Catania e del collega di sezione Giuseppe Diego Scarlata. Calcio d’inizio fissato per le ore 15,30.

© Riproduzione riservata