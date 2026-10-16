Promozione, il Frigintini torna al “Pietro Scollo”: domani arriva la corazzata Noto

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Dopo il ko di Cassibile, i rossoblù di Ciccio Di Rosa cercano il riscatto nell’anticipo della quinta giornata. Rientra Momo Noukri, mentre resta in dubbio Savarino. Calcio d’inizio alle 15.30.

Archiviare la sconfitta rimediata mercoledì a Cassibile e ripartire subito. È questo l’obiettivo del Frigintini, atteso domani pomeriggio al “Pietro Scollo” per l’anticipo della quinta giornata del girone D del campionato di Promozione. A fare visita alla formazione rossoblù sarà il Noto di mister Danilo Gallo, una delle squadre più attrezzate del girone, decisa a riscattare il passo falso casalingo contro il Serradifalco.

Per la squadra guidata da Ciccio Di Rosa si prospetta, dunque, un impegno particolarmente insidioso, contro un avversario di qualità che arriverà a Modica con la voglia di tornare subito a fare punti. Il derby del Barocco si preannuncia combattuto anche per la presenza di numerosi sostenitori netini, pronti a seguire la propria squadra in trasferta.

Sul fronte della formazione, il tecnico rossoblù dovrà fare ancora a meno dello squalificato Stefano Gazzè. In dubbio anche Savarino, alle prese con un problema fisico che lo ha tenuto lontano dal campo per tre settimane. La notizia positiva è invece il ritorno a disposizione di Momo Noukri, pronto a fare il suo nuovo esordio con la maglia del Frigintini dopo aver scontato una squalifica risalente alla scorsa stagione, quando militava nel Pro Ragusa.

In casa modicana c’è la consapevolezza delle difficoltà che presenta la sfida. Il Noto può contare su individualità importanti e su una solida organizzazione di gioco, caratteristiche che impongono al Frigintini una prestazione di grande attenzione e personalità.

Al netto della battuta d’arresto di Cassibile, nelle precedenti uscite i rossoblù hanno spesso costruito diverse occasioni, pagando però a caro prezzo alcune disattenzioni. Contro una formazione del valore del Noto, serviranno maggiore concretezza, compattezza e concentrazione per tutti i novanta minuti. Cuore, sacrificio e coraggio saranno gli ingredienti indispensabili per provare a conquistare un risultato positivo.

Il Frigintini è chiamato, quindi, a una prova di carattere davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle la sconfitta infrasettimanale e affrontare con determinazione una delle sfide più impegnative di questo avvio di campionato.

A dirigere il derby del Barocco sarà il catanese Salvatore Stefano Nicosia, assistito dagli agrigentini Ignazio D’Asaro e Onofrio Zambuto. Il fischio d’inizio al “Pietro Scollo” è fissato per le 15.30.

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