Sedici identificati e otto multe: la polizia locale torna a battere il centro di Vittoria

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Il centro di Vittoria è tornato sotto la lente. La polizia locale ha ripreso i controlli lungo l’asse che attraversa il cuore della città — piazza del Popolo, via Cavour, piazza Italia — e li ha estesi a piazza Daniele Manin, dove nelle settimane scorse erano arrivate diverse segnalazioni di criticità.

Il bilancio della giornata parla di sedici persone identificate e otto sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Numeri che raccontano un lavoro di presenza più che di repressione: gli agenti si sono mossi sulle stesse strade dove i vittoriesi fanno la spesa, portano i bambini e si fermano a prendere un caffè.

Occhio anche ai locali

L’attenzione non si è fermata alla circolazione. Sono stati controllati tre esercizi commerciali, con verifiche mirate al rispetto dell’ordinanza sindacale che disciplina la vendita e il consumo di bevande alcoliche. È il fronte più delicato, quello su cui negli ultimi anni si sono concentrate le lamentele dei residenti: il degrado serale, gli assembramenti, le bottiglie abbandonate.

Il sindaco Francesco Aiello rivendica la continuità dell’azione: il rispetto delle regole, dice, è la condizione perché gli spazi pubblici restino vivibili. Una posizione che l’amministrazione ripete da mesi e che stavolta arriva con dei numeri accanto.

I controlli, fa sapere il Comando, proseguiranno nei prossimi giorni, concentrati sulle aree più frequentate da cittadini e attività commerciali.

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