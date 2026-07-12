Sicurezza a Pozzallo: dall’assemblea cittadina un patto per legalità contro la microcriminalità diffusa

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Più controlli, investimenti sulla prevenzione, attenzione ai giovani e un maggiore coinvolgimento delle istituzioni. Sono queste le principali richieste emerse dall’assemblea cittadina dedicata alla sicurezza pubblica, svoltasi allo Spazio Cultura “Meno Assenza” su iniziativa dell’associazione La Stele di Rosetta – autismi e altre meraviglie, con la collaborazione di Gianluca Floridia.

L’incontro ha acceso i riflettori su un tema che riguarda l’intera comunità: come garantire una città più sicura senza limitarsi al solo controllo del territorio. Al centro del dibattito è emersa la necessità di affiancare alle misure di ordine pubblico un’azione più ampia, capace di coinvolgere scuola, famiglie, associazioni e istituzioni.

Ad aprire i lavori è stata la presidente dell’associazione, Emanuela Russo, che ha richiamato l’attenzione sul diritto di ogni cittadino, e in particolare delle persone più fragili, a vivere gli spazi pubblici in condizioni di sicurezza. Nel suo intervento ha evidenziato criticità legate all’anarchia stradale, al rispetto delle regole e al senso diffuso di impunità, sottolineando come la sicurezza rappresenti un presupposto essenziale per la qualità della vita.

Tra le proposte avanzate durante il confronto figura l’istituzione di uno Sportello Giovani, accompagnato da percorsi di prevenzione delle dipendenze, iniziative educative nelle scuole e un’offerta culturale e formativa più ricca, nella convinzione che investire sui giovani rappresenti una delle strategie più efficaci per prevenire il disagio sociale.

Un altro tema centrale è stato quello della corresponsabilità, ovvero il ruolo attivo che ogni cittadino è chiamato a svolgere nella costruzione di una comunità più sicura. È stato evidenziato come il rispetto della legalità non possa dipendere esclusivamente dall’azione delle forze dell’ordine, ma richieda un impegno condiviso tra istituzioni, associazioni e cittadini.

Sul piano operativo sono emerse anche alcune proposte concrete. L’onorevole Stefania Campo ha rilanciato l’idea di un piano “Estate Sicura”, suggerendo di intercettare i fondi nazionali destinati alla videosorveglianza e alla sicurezza urbana e chiedendo una deroga ai vincoli imposti dal dissesto finanziario per rafforzare l’organico della Polizia locale.

Dal mondo delle imprese, il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, ha proposto invece la creazione di un tavolo permanente per la sicurezza partecipata a livello provinciale, sul modello dei protocolli sottoscritti tra Confcommercio e il Ministero dell’Interno. L’obiettivo è mettere in rete istituzioni, categorie economiche e forze dell’ordine, puntando su videosorveglianza, prevenzione e buone pratiche condivise.

Al termine dell’incontro è stata annunciata la convocazione di un tavolo tecnico per il 14 luglio, con l’obiettivo di trasformare le proposte emerse durante l’assemblea in iniziative amministrative concrete.

All’assemblea hanno partecipato il sindaco Roberto Ammatuna, la presidente del Consiglio comunale Quintilia Celestri, i consiglieri comunali Giuseppe Giampietro, Giorgio Scarso ed Enzo Pisana, l’onorevole Stefania Campo, Giovanni Spadaro in rappresentanza dell’onorevole Nello Dipasquale, il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa Gianluca Manenti, docenti, rappresentanti delle associazioni e Vittorio Avveduto, coordinatore provinciale di Libera.

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