Miriana Raniolo è campionessa italiana FIDESM: trionfo nel Latin Style Professionisti Over 18

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Importante successo per la danza sportiva ragusana. Miriana Raniolo, atleta e maestra dell’ASD Dance With Me, ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana FIDESM nella categoria Professionisti Over 18 Latin Style, imponendosi al Campionato Italiano della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali.

Un risultato di grande prestigio che premia un percorso costruito con impegno, costanza e passione, confermando il valore tecnico dell’atleta e il lavoro svolto all’interno della scuola di danza.

Determinante, nel raggiungimento del titolo, anche il contributo del maestro Gianni Occhipinti, che segue Miriana Raniolo nel percorso di preparazione tecnica, accompagnandola nella crescita sportiva con professionalità e competenza.

La vittoria al Campionato Italiano rappresenta un motivo di orgoglio per l’ASD Dance With Me e conferma il livello raggiunto dagli atleti della società, sempre più protagonisti nelle principali competizioni nazionali.

«Miriana rappresenta un esempio per tutti i nostri allievi – fanno sapere dalla scuola di danza –. Il suo successo dimostra che impegno, disciplina e determinazione consentono di raggiungere traguardi importanti. Siamo orgogliosi del percorso che ha compiuto e convinti che questo titolo sia soltanto una tappa di una carriera destinata a regalarle nuove soddisfazioni, anche in ambito internazionale».

Per l’ASD Dance With Me, il titolo conquistato da Miriana Raniolo è un riconoscimento che valorizza il lavoro quotidiano della società e dell’intero staff tecnico, oltre a rappresentare un’ulteriore conferma della crescita della danza sportiva nel territorio ragusano.

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