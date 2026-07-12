Bandiera Verde 2026, Ispica rilancia: candidatura per ospitare la cerimonia nazionale del 2027

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Non solo la conferma della Bandiera Verde per Santa Maria del Focallo, ma anche la candidatura di Ispica a ospitare la cerimonia nazionale del 2027. È questa la novità emersa dalla manifestazione che si è svolta ieri a Termoli, dove sono stati consegnati i vessilli assegnati dai pediatri italiani alle spiagge più adatte ai bambini e alle famiglie.

Per un giorno la città molisana è diventata la capitale italiana delle spiagge family-friendly. Al Marina di San Pietro si sono ritrovati sindaci e amministratori provenienti da tutta Italia, insieme a pediatri, operatori turistici ed esperti del settore, per celebrare un riconoscimento che, da diciannove anni, valorizza le località che garantiscono mare pulito, fondali sicuri, spiagge ampie e servizi a misura di famiglia.

Tra i Comuni presenti anche Ispica, rappresentata dal sindaco Pierenzo Muraglie e dal vicesindaco Carmelo Oddo. Proprio nel corso della cerimonia, Muraglie ha ufficialmente avanzato la candidatura della città a ospitare l’edizione nazionale del 2027, una proposta che, se accolta, porterebbe nel territorio ragusano amministratori, pediatri e operatori turistici provenienti da tutta Italia, offrendo una significativa occasione di promozione per la fascia costiera.

La conferma della Bandiera Verde per Santa Maria del Focallo consolida inoltre il primato della provincia di Ragusa, che si distingue a livello nazionale per il numero di spiagge insignite del riconoscimento. Oltre a Santa Maria del Focallo, figurano infatti Marina di Ragusa, Pozzallo con le spiagge di Pietre Nere e Raganzino, Casuzze, Punta Secca e Caucana nel territorio di Santa Croce Camerina, Scoglitti nel Comune di Vittoria e, da quest’anno, anche Marina di Modica, nuova entrata nell’elenco delle località premiate.

«La conferma della Bandiera Verde – dichiarano il sindaco Pierenzo Muraglie e il vicesindaco Carmelo Oddo – certifica ancora una volta la qualità della nostra costa e il lavoro svolto per renderla sempre più accogliente e fruibile dalle famiglie. Aver proposto Ispica come sede della cerimonia nazionale del 2027 significa credere con convinzione nelle potenzialità del nostro territorio e voler offrire una prestigiosa occasione di promozione a una delle sue eccellenze più rappresentative».

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