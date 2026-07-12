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La giovane comisana Aurora Schirmo conquista il 3° posto al Festival internazionale di canto in Portogallo
12 Lug 2026 10:02
La giovane cantante comisana Aurora Schirmo si è classificata al terzo posto al Festival Internazionale di canto Ficse di Serra de Estrella, in Portogallo.
Aurora Schirmo, 9 anni, ha gareggiato nella categoria da 5 a 9 anni. Si è esibita sul palco con grande sicurezza e ottima presenza scenica, presentando due canzoni: “Mamma Maria” de “I Ricchi e Poveri” e “Destinazione Paradiso” di Gianluca Grignani nella versione di Laura Pausini.
Aurora Schirmo era arrivata in Portogallo dopo aver vinto a Ragusa l’Hybla Music Contest, il concorso internazionale di canto organizzato dall’Associazione Mondo Di Luci, con la direzione artistica della presidente Maria Distefano.
A rappresentare l’Italia e l’Hybla Music Contest al Festival portoghese c’erano Aurora Schirmo e Benedetta Zisa, di Scicli, quest’ultima nella categoria Over 19. Al festival hanno preso parte 60 concorrenti, provenienti da varie nazioni europee, ma anche dall’America e dal Medio Oriente, con concorrenti anche da Stati Uniti, Cuba, Venezuela, Bahrein.
Aurora ha conquistato pubblico e giuria con una performance intensa, elegante e ricca di personalità artistica. Si è esibita con spontaneità, ha affrontato il prestigioso palcoscenico internazionale con spontaneità, sicurezza e grande maturità interpretativa, qualità che le hanno consentito di conquistare un prestigioso 3° posto. Un risultato che premia il suo talento, l’impegno e la dedizione con cui sta costruendo il proprio percorso artistico.
L’esibizione della giovane artista ha riscosso unanimi apprezzamenti anche da parte degli organizzatori e dei direttori dei festival internazionali presenti alla manifestazione, che le hanno rivolto diversi inviti ufficiali a partecipare ad altri importanti eventi musicali all’estero.
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