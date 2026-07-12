La giovane comisana Aurora Schirmo conquista il 3° posto al Festival internazionale di canto in Portogallo

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

La giovane cantante comisana Aurora Schirmo si è classificata al terzo posto al Festival Internazionale di canto Ficse di Serra de Estrella, in Portogallo.

Aurora Schirmo, 9 anni, ha gareggiato nella categoria da 5 a 9 anni. Si è esibita sul palco con grande sicurezza e ottima presenza scenica, presentando due canzoni: “Mamma Maria” de “I Ricchi e Poveri” e “Destinazione Paradiso” di Gianluca Grignani nella versione di Laura Pausini.

Aurora Schirmo era arrivata in Portogallo dopo aver vinto a Ragusa l’Hybla Music Contest, il concorso internazionale di canto organizzato dall’Associazione Mondo Di Luci, con la direzione artistica della presidente Maria Distefano.

A rappresentare l’Italia e l’Hybla Music Contest al Festival portoghese c’erano Aurora Schirmo e Benedetta Zisa, di Scicli, quest’ultima nella categoria Over 19. Al festival hanno preso parte 60 concorrenti, provenienti da varie nazioni europee, ma anche dall’America e dal Medio Oriente, con concorrenti anche da Stati Uniti, Cuba, Venezuela, Bahrein.

Aurora ha conquistato pubblico e giuria con una performance intensa, elegante e ricca di personalità artistica. Si è esibita con spontaneità, ha affrontato il prestigioso palcoscenico internazionale con spontaneità, sicurezza e grande maturità interpretativa, qualità che le hanno consentito di conquistare un prestigioso 3° posto. Un risultato che premia il suo talento, l’impegno e la dedizione con cui sta costruendo il proprio percorso artistico.

L’esibizione della giovane artista ha riscosso unanimi apprezzamenti anche da parte degli organizzatori e dei direttori dei festival internazionali presenti alla manifestazione, che le hanno rivolto diversi inviti ufficiali a partecipare ad altri importanti eventi musicali all’estero.

© Riproduzione riservata