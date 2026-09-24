Vittoria, ecco il VIDEO della sparatoria davanti casa dell’assessore Campailla

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Emergono nuovi elementi sulla sparatoria avvenuta davanti all’abitazione dell’assessore comunale Cesare Campailla. RagusaOggi è in possesso di un video che documenta alcuni momenti dell’episodio

Dalle immagini si percepisce la rapidità con cui si consuma l’azione. Il video offrie indicazioni sul mezzo utilizzato, che è di grossa cilidratta, sulla direzione di provenienza e di fuga e sulla sequenza dei colpi esplosi che si confermano essere tre. Sul posto, come già riferito, sono intervenuti Polizia di Stato, Carabinieri e Scientifica.

L’episodio resta particolarmente delicato anche perché arriva a pochi giorni dalle minacce pubblicate sui social nei confronti dello stesso Campailla e del sindaco Francesco Aiello. Al momento, però, non ci sono elementi ufficiali che consentano di collegare direttamente i due fatti. Le indagini sono in corso e ogni dettaglio contenuto nel filmato sarà sottoposto alle verifiche degli inquirenti.

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