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Cocaina ceduta in strada: una 47enne finisce nei guai a Vittoria
24 Set 2026 12:59
Una donna di 47 anni, residente a Vittoria, è stata denunciata dalla Polizia di Stato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.
Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Vittoria, la donna sarebbe stata sorpresa mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina, a un giovane straniero di 21 anni. I poliziotti, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio, avrebbero notato l’atteggiamento sospetto dei due e sarebbero intervenuti durante la cessione.
La 47enne è stata quindi denunciata all’Autorità giudiziaria, mentre per il 21enne è scattata la segnalazione alla Prefettura quale assuntore. Le contestazioni dovranno essere accertate nel prosieguo del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.
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