Ospiti non autorizzati e droga in casa: dai domiciliari al carcere per un 28enne di Pozzallo

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Dagli arresti domiciliari al carcere dopo una serie di violazioni delle prescrizioni imposte. La Corte di Appello di Catania ha disposto l’aggravamento della misura cautelare nei confronti di un 28enne di origini senegalesi residente a Pozzallo, già sottoposto ai domiciliari per fatti risalenti al 2024 avvenuti a Catania.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il giovane era gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti dell’allora compagna convivente, alla quale avrebbe provocato anche delle lesioni. Nel corso dei controlli effettuati durante il periodo di detenzione domiciliare, i militari della Stazione di Pozzallo lo avrebbero sorpreso più volte mentre ospitava in casa persone non autorizzate. In altre occasioni sarebbe stato inoltre accertato un persistente uso di sostanze stupefacenti, che sarebbero state custodite nell’abitazione.

Articolo

Le ripetute violazioni segnalate dai Carabinieri hanno portato l’Autorità giudiziaria etnea a ritenere aggravate le esigenze cautelari. Da qui la decisione di sostituire gli arresti domiciliari con la custodia in carcere. Il provvedimento è stato eseguito ieri mattina dai Carabinieri di Pozzallo. Dopo le formalità di rito, il 28enne è stato condotto nella casa circondariale di Ragusa, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Le contestazioni dovranno essere accertate nel prosieguo del procedimento, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e della presunzione di innocenza.

© Riproduzione riservata