Necrologi: È venuto a mancare Vincenzo Iemmolo.

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A darne il triste annuncio sono la moglie Sara, i figli Carmelo, Luca e Federico, le nuore Federica, Viola e Paola, le nipoti Ludovica, Benedetta, Diletta e Sofia, la sorella e tutti i familiari.

I funerali saranno celebrati venerdì 25 settembre alle ore 10 nella Basilica Madonna delle Grazie, a Modica.

La camera ardente è allestita presso l’abitazione estiva in contrada Serrapero Catinaccioppo, Passo Parrino n. 5. La famiglia invita, in sostituzione dei fiori, a destinare un’offerta in chiesa.

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