Venerdì 6 novembre alle 11 in piazza Igea l'Asp di Ragusa presenta la campagna antinfluenzale 2026-2027: al termine si potrà vaccinarsi.
Necrologi: È venuto a mancare Vincenzo Iemmolo.
24 Set 2026 10:41
A darne il triste annuncio sono la moglie Sara, i figli Carmelo, Luca e Federico, le nuore Federica, Viola e Paola, le nipoti Ludovica, Benedetta, Diletta e Sofia, la sorella e tutti i familiari.
I funerali saranno celebrati venerdì 25 settembre alle ore 10 nella Basilica Madonna delle Grazie, a Modica.
La camera ardente è allestita presso l’abitazione estiva in contrada Serrapero Catinaccioppo, Passo Parrino n. 5. La famiglia invita, in sostituzione dei fiori, a destinare un’offerta in chiesa.
© Riproduzione riservata