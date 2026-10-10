Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: E’ deceduto Rosario Garozzo
10 Ott 2026 14:38
Rosario Garozzo
di anni 91
Oggi, munito dei conforti religiosi e amorevolmente assistito dall’affetto dei suoi cari, è venuto a mancare il signor Rosario Garozzo.
Ne danno il triste annuncio il figlio Salvo con Lucia, la sorella Cecè, la cognata Cetina, i nipoti e i parenti tutti.
Il corteo muoverà domani, 11 ottobre, alle ore 09:45, dall’abitazione dell’estinto, in Viale dei Platani n. 34/B.
I funerali saranno celebrati presso la Parrocchia Sacro Cuore (ex Gesuiti).
Si ringraziano tutti coloro che con affetto assisteranno al rito funebre.
Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.
Si dispensa dalle visite.
Ragusa, 10 ottobre 2026
© Riproduzione riservata