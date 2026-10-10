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Necrologi: E’ deceduto Rosario Garozzo

Necrologi: E’ deceduto Rosario Garozzo

10 Ott 2026 14:38
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Rosario Garozzo
di anni 91

Oggi, munito dei conforti religiosi e amorevolmente assistito dall’affetto dei suoi cari, è venuto a mancare il signor Rosario Garozzo.

Ne danno il triste annuncio il figlio Salvo con Lucia, la sorella Cecè, la cognata Cetina, i nipoti e i parenti tutti.

Il corteo muoverà domani, 11 ottobre, alle ore 09:45, dall’abitazione dell’estinto, in Viale dei Platani n. 34/B.

I funerali saranno celebrati presso la Parrocchia Sacro Cuore (ex Gesuiti).

Si ringraziano tutti coloro che con affetto assisteranno al rito funebre.

Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 10 ottobre 2026

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