Tre ragusani in concorso a X Factor Malta

X Factor Malta vede in gara ben tre giovani talenti provenienti dalla provincia di Ragusa. Stanno facendo parlare di sé, catturando l’attenzione degli spettatori con le loro voci uniche e il loro eclettico stile musicale.

Mirco e Nicol La Rosa – “The Doubles”

La scena per questi due fratelli ragusani si anima questa sera alle 20:50 su TVM. I due gemelli Mirco e Nicol La Rosa, noti come “The Doubles”, si esibiranno in una performance emozionante sulla prestigiosa piattaforma di X Factor Malta, trasmessa su TVM Malta. Nati il 20 settembre 1998 a Ragusa, questi gemelli hanno coltivato la loro passione per la musica fin da giovani, sognando di condividere il loro talento con il mondo. La loro partecipazione a X Factor Malta è un’opportunità unica per far brillare le loro voci e conquistare il cuore degli spettatori maltesi.

Rocco Brugaletta – Tra malintesi e divertenti incidenti linguistici

Ma non è solo il duo “The Doubles” a rappresentare l’area iblea in questo prestigioso talent show. Rocco Brugaletta, un talentuoso cantante di 26 anni originario di Ragusa, ha recentemente affrontato le audizioni. C’è stato anche un divertente siparietto. Il malinteso iniziale sulla domanda di un giudice riguardante il tempo in cui Rocco canta ha scatenato un divertente scambio linguistico. La risposta di Rocco con il titolo della canzone “Ring Of Fire” di Johnny Cash ha aggiunto un tocco di umorismo all’audizione, mostrando la sua sicurezza e personalità.

Questi tre talenti ragusani stanno portando una ventata di freschezza e autenticità a X Factor Malta, conquistando il pubblico con le loro voci straordinarie e il loro carisma unico. Che siano gemelli con armonie perfette o giovani artisti che sanno affrontare con leggerezza gli imprevisti linguistici, Ragusa è indubbiamente ben rappresentata in questa stagione di X Factor Malta. Non ci resta che aspettare con trepidazione le prossime performance di questi straordinari talenti, nella speranza che la loro avventura musicale continui a illuminare le serate di tutti gli appassionati dello spettacolo.