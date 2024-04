Incendiate due auto a Pozzallo, le fiamme raggiungono pericolosamente condotta metano

Un grave incendio si è verificato nella notte in via Sigona a Pozzallo. Due autovetture sono andate a fuoco, provocando danni non solo alla struttura stessa dei veicoli, ma anche alla condotta esterna del metano. La violenta combustione ha causato una perdita di gas metano nell’area circostante, con conseguenze preoccupanti.

L’infiltrazione del metano nell’appartamento situato al numero civico 25 ha reso necessaria l’evacuazione degli abitanti, che hanno subito ricevuto le cure del personale medico del 118. Fortunatamente, non si segnalano feriti gravi tra i residenti, tutti prontamente assistiti e successivamente dimessi.

Sul luogo dell’incidente una squadra dei Vigili del Fuoco e i tecnici dela ditta incaricata della manutenzione della rete del gas. Il loro intervento mira a intercettare e risolvere la perdita di metano, al fine di garantire la sicurezza dell’area e dei suoi residenti.

L’incendio delle autovetture e la conseguente perdita di metano rappresentano un serio allarme per la comunità di Pozzallo. Le autorità competenti stanno lavorando per verificare l’origine delle fiamme e capire se l’atto ha origine dolosa.

AGGIORNAMENTO

I carabinieri della Stazione di Pozzallo con i colleghi della Compagnia di Modica sono al lavoro per accertare le cause dell’incendio che ha ridotto in carcasse le due auto. Auto di proprietà di due persone

ultrasessantenni ed incensurati. Di certo l’incendio è partito da una delle due autovetture per propagarsi successivamente all’altra parcheggiata vicina. Di aiuto dovrebbero essere le registrazioni di due

telecamere che sono installate nella zona in cui si è verificato il grave fatto di cronaca.

© Riproduzione riservata