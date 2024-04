Al Teatro Garibaldi di Modica Marco Steiner, Francesco Cafiso, Giovanni Robustelli e Mauro Schiavone: spettacolo “Irene of Boston”

Lo spettacolo teatrale “Irene of Boston” approderà al Teatro Garibaldi di Modica, offrendo una suggestiva narrazione tra musica, disegni e parole. In scena, il dialogo surreale tra Corto Maltese e Irene, un veliero dal passato celebre arenato sulla spiaggia di Pozzallo, condurrà gli spettatori in un viaggio verso rotte sconosciute, tra onde di un mare a metà tra sogno e realtà.

La performance, in programma per venerdì 3 maggio alle ore 21.00, vedrà i testi e la voce di Marco Steiner, le pitture di Giovanni Robustelli e la musica di Francesco Cafiso al sax e Mauro Schiavone al pianoforte. Si tratterà di una narrazione emozionante e poetica sulla capacità di ricominciare nonostante le difficoltà, nata da un progetto collettivo che ha trovato spazio anche nelle pagine del libro di Marco Steiner dal titolo “Corto Maltese e Irene di Boston – La storia di un appuntamento quasi impossibile”.

L’opera teatrale unisce l’immaginazione creativa di Steiner, i suggestivi disegni di Robustelli e le note avvolgenti del sax di Cafiso e del piano di Schiavone per offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente e unica. Gli incontri che sembrano impossibili prendono vita grazie alla fantasia e alla creatività, e i protagonisti dello spettacolo, insieme agli spettatori, intraprenderanno un viaggio che supererà spazio e tempo per esplorare nuovi orizzonti.

Il Teatro Garibaldi di Modica accoglierà questa narrazione onirica densa di suggestioni, offrendo al pubblico uno spettacolo straordinario e indimenticabile. Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, visitare il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it (dove è attiva la biglietteria) o contattare il numero 0932/946991.

