Vasto incendio nello sciclitano. Il vento non favorisce i soccorsi

Impegnate sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco con personale per lo spegnimento dell’incendio che si è sviluppato in contrada Lodderi. Presenti anche agenti del locale Comando di Polizia Locale che hanno coadiuvato i pompieri nelle operazioni di spegnimento. Dopo due ore di intervento le fiamme sono sotto controllo nonostante il forte vento continua ad alimentare i focolai rimasti dopo lo spegnimento delle fiamme nelle zone più colpite dall’incendio. Il costone collinare di contrada Lodderi, appena alla periferia della città, è solito andare in fiamme. Stavolta il forte vento ha fatto propagare il fuoco anche nella vallata sottostante la strada nel tratto in cui nella zona si affaccia la parte nord del villaggio Jungi. Danni solo al patrimonio arboreo e nessun danno a persone o abitazioni. L’incendio, secondo quanto si è appreso è stato circoscritto.

