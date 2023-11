X Factor: a Malta gli artisti ragusani superano la fase dei bootcamp. In Italia espulso Morgan

Prosegue l’avventura ad X Factor Malta per i gemelli Mirco e Nicol La Rosa di Ragusa. Noti come “The Doubles”, hanno superato la fase dei bootcamp e adesso si apprestano a vivere un’altra importante fase, quella della scelta da parte dei giudici per poi arrivare alla selezione finale. I due fratelli ragusani sono molto emozionati ma consapevoli di dover dare il massimo, come hanno finora fatto. I due ragazzi hanno saputo mostrare grandi capacità canore ottenendo l’interesse dei giudici del team maltese e del pubblico. Al primo appuntamento hanno cantato la canzone “La cura” di Franco Battiato. Trovate il video della loro esibizione alla fine di questo articolo.

Espulso il giudice Morgan da X Factor Italia

Ed intanto in Italia X Factor continua a far parlare dopo le recenti polemiche innescate dal cantautore Morgan durante l’esibizione di alcuni concorrenti, con accuse verso la produzione. Proprio oggi è arrivata la “scomunica” da parte di Sky e della produzione del programma televisivo, Morgan è da oggi fuori dal programma e dunque non sarà più il giudice di questa edizione. Chi ci sarà giovedì al suo posto? Ancora non si sa. Qualcuno addirittura parla del ritorno dell’ex compagna di Morgan, Asia Argento, allontanata dal programma dopo alcune accuse che le furono rivolte. Chissà che non avvenga questo ennesimo colpo di scena.