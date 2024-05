Grandi eventi a Modica: mostra Andy Warhol, Carmen Consoli, Billy Cobham, Edoardo Bennato e tanti autori italiani con Scenari

La Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha presentato ufficialmente la nuova stagione estiva di “InTeatroAperto”, arricchita da grandi eventi e appuntamenti culturali di rilievo. Con il patrocinio del Comune di Modica, il sostegno della Regione Siciliana, dell’Ars e di sponsor privati, Modica si conferma polo culturale, pronto a offrire un ventaglio di proposte che appassioneranno cittadini e turisti.

Tra i momenti di maggiore spicco, spicca la mostra “Andy Warhol and Pop Friends”, organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi e curata da Graziano Menolascina e Paolo Nifosì. In esposizione presso l’ex Convento del Carmine dal 15 giugno al 13 ottobre, la mostra presenterà oltre 100 opere, con circa 60 opere di Andy Warhol e opere di altri artisti come Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Roy Lichtenstein e altri.

La musica sarà protagonista con concerti di Carmen Consoli, Edoardo Bennato e Billy Cobham. Carmen Consoli porterà il suo tour mondiale “Terra ca nun senti” il 10 agosto, mentre Edoardo Bennato sarà sul palco il 25 agosto con il suo “Rock Summer Tour”. Il batterista Billy Cobham si esibirà il 5 agosto all’auditorium Mediterraneo di Marina di Modica con il suo “Spectrum 50 Project”.

Inoltre, spazio al teatro amatoriale e alla letteratura, con la rassegna “Scenari” promossa dalla libreria Mondadori di Modica, che vedrà la partecipazione di autori noti a livello nazionale.

Il sindaco di Modica e presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, Maria Monisteri, ha sottolineato l’importanza di ospitare eventi e artisti prestigiosi, mentre il sovrintendente della Fondazione, Tonino Cannata, ha evidenziato l’attesa sia da parte degli abitanti che dei turisti per “InTeatroAperto”.

La conferenza stampa ha visto la partecipazione di vari intervenuti, tra cui il vicepresidente Giorgio Rizza, il deputato regionale Ignazio Abbate, il critico Paolo Nifosì e l’operatrice culturale Piera Ficili, che hanno sottolineato l’importanza di questi eventi per arricchire l’offerta culturale del territorio.

“Il progetto complessivo di ‘InTeatroAperto’ è frutto di un lungo impegno e della collaborazione con i nostri partner”, ha dichiarato Abbate, evidenziando l’attrattiva che questi appuntamenti culturali avranno sulla zona.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web www.fondazioneteatrogaribaldi.com.

