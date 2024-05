Giornata contro omolesbobitransfobia: il 17 maggio, eventi anche in provincia di Ragusa

Il 17 maggio si celebra la Giornata Internazionale contro l’omofobia, bifobia e transfobia per commemorare una data storica: il 17 maggio 1990, quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) rimosse l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali, definendola “una variante naturale del comportamento umano”. Questo riconoscimento ha segnato un fondamentale passo avanti verso la valorizzazione delle differenze e la lotta contro la discriminazione.

La giornata è stata istituita ufficialmente nel 2004 e da allora viene celebrata annualmente per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi della discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

Anche quest’anno, Arcigay Ragusa parteciperà con due importanti eventi.

Proiezione e Dibattito a Vittoria: Al mattino, gli studenti di Vittoria guarderanno insieme il film “Pride”, seguito da un dibattito. Questo film racconta la storia vera di un gruppo di attivisti LGBTQ+ che, negli anni ’80, sostennero i minatori in sciopero nel Regno Unito, promuovendo solidarietà e alleanza tra comunità diverse.

Veglia contro le discriminazioni a Scicli: La sera, in collaborazione con la Chiesa Evangelica Metodista, si terrà una veglia contro le discriminazioni omofobiche. L’appuntamento è alle 19:00 presso la panchina rossa contro la violenza sulle donne in Corso Mazzini. Successivamente, ci si sposterà nei locali della chiesa (via Carioti, 2) per continuare insieme questo momento di riflessione e solidarietà.

