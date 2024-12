I minori e le attenzioni che la legge gli dedica. Convegno a Ragusa

Si terrà venerdì al Centro Polifunzionale di via Napoleone Colajanni a Ragusa a partire dalle 15,30. “Il (delicato) ruolo del curatore del minore nelle fragilità familiari” è il tema del convegno organizzato dall’associazione Cammino presieduta nella sua sezione di Ragusa dall’avvocato Eva Lana. Partecipano il giudice presso il Tribunale di Ragusa Emanuela Antonia Favara che parlerà sul tema “La realtà territoriale del Tribunale ordinario di Ragusa, nelle situazioni di crisi genitoriali altamente conflittuali”. Previsti interventi anche della vice presidente nazionale di Cammino, Maria Rita Ielasi del Foro di Messina e dell’avvocato Eleonora Maltese, consigliere del COA di Ragusa.

Da remoto l’avvocato Maria Giovanna Ruo, presidente onoraria di Cammino, presenterà il suo libro dal titolo “Curatore del minore e avvocato. Cosa cambia dopo la riforma del giudice e del processo per persone, minori e famiglie”. L’associazione Cammino, riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense come rappresentativa degli avvocati che operano prevalentemente nel settore della tutela dei diritti della persona, in particolare vulnerabile o di età minore, e delle relazioni familiari, è nata in Italia 25 anni fa. E’ impegnata nella promozione, la conoscenza, la diffusione, la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e del giusto ed equo processo. Particolare attenzione alla tutela dei diritti dei soggetti vulnerabili come donne vittime di violenza, persone in età evolutiva, vittime di discriminazione, fine vita, migranti, persone con bisogni speciali nell’ambito della famiglia, delle relazioni familiari e delle formazioni sociali.

© Riproduzione riservata