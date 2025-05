“Pace e Legalità”: in ricordo di Bruno Ficili e Severino Santiapichi

Si terrà sabato 10 maggio 2025 l’inaugurazione della nuova sede dell’Associazione di Promozione Sociale “Il Molo” di Donnalucata, un appuntamento importante per la comunità e per chi crede nei valori della partecipazione civica e del rispetto delle regole. L’evento avrà luogo presso Palazzo Mormino, sito in via Regina Margherita a Donnalucata, e vedrà la presenza di istituzioni, cittadini e soci dell’associazione.

Il programma della serata inizierà alle 18:30 con l’accoglienza degli ospiti, per poi proseguire alle 18:45 con il taglio del nastro, momento simbolico che sancirà l’apertura ufficiale della nuova sede. A seguire, alle 19:00, si svolgerà una visita guidata nei nuovi spazi dell’associazione, per permettere a tutti di conoscere da vicino le attività e le finalità de “Il Molo”.

Uno dei momenti più significativi della giornata sarà alle 20:30, con la cerimonia di riflessione “Pace e Legalità”, durante la quale interverrà il sindaco di Scicli Mario Marino e saranno proposte letture e parole dedicate ai valori della convivenza civile e della giustizia. La cerimonia si svolgerà in memoria del prof. Bruno Ficili e del Maggiore Severino Santipachi, due figure esemplari nella promozione del dialogo e della cultura della legalità.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di crescita e radicamento territoriale per “Il Molo”, che si propone come spazio di riferimento per la cittadinanza attiva, la cultura e il senso civico, con un impegno costante per costruire comunità fondate sulla partecipazione, la memoria e il rispetto delle regole.

© Riproduzione riservata