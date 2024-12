Seconda Edizione degli “Stati Generali dell’Economia – Ragusa Rurban City 2024”

La città di Ragusa ospiterà la seconda edizione degli “Stati Generali dell’Economia”, evento dedicato all’approfondimento del modello di rurbanizzazione. Questo concetto propone un’interconnessione tra l’ambiente urbano e rurale, valorizzando la campagna come spazio innovativo e la città come luogo che preserva il legame con le radici rurali.

L’evento avrà inizio venerdì 13 dicembre 2024 alle ore 9 presso l’auditorium della camera di commercio di Ragusa.

Programma della Giornata

Mattina: Sessione Plenaria

9:00 – Saluti istituzionali di Peppe Cassì, Sindaco di Ragusa, Antonino Belcuore, Commissario straordinario Camcom Sud-Est, Patrizia Valenti, Commissaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Introduzione dei lavori a cura di Giorgio Massari, Assessore comunale allo Sviluppo Economico e presentazione del rapporto “Ragusa Rurban City” a cura di Marco La Bella (Università di Catania, presidente Iriloc)

Interventi principali: Elisa La Rosa (Iriloc) – Analisi del contesto ragusano, Giuseppe Martorana (Iriloc) – Rurbanizzazione e sviluppo locale, Alessandro Angelica (Baps) – Il ruolo delle banche per la rurbanizzazione

Interventi istituzionali:

Marco Falcone e Ruggero Razza, Deputati europei e degli assessori Elvira Amata (Turismo), Salvo Barbagallo (Agricoltura), Alessandro Aricò (Infrastrutture), Edmondo Tamajo (Attività produttive)

Light lunch: Promozione di prodotti tipici locali

Pomeriggio: Tavole Rotonde

1ª Tavola Rotonda: “Società e rurbanizzazione”

Moderata da: Vincenzo La Monica (Caritas Diocesana di Ragusa)

Partecipanti: Renato Meli (Fondazione San Giovanni Battista), Giuseppe Roccuzzo (Cgil Ragusa), Giovanni Migliore (Cisl Ragusa-Siracusa), Giovanni D’Avola (Uil Ragusa).

2ª Tavola Rotonda: “Imprese e rurbanizzazione”

Moderata da: Giorgio Cappello (Sicindustria)

Partecipanti: Giuseppe Santocono (Cna territoriale), Rosamaria Chiaramonte (Confcommercio), Luca Campisi (Confcooperative), Giovanni Mantello (Copagri)

Interventi conclusivi dei deputati nazionali e regionali: Sen. Salvo Sallemi, On. Nello Dipasquale, On. Giorgio Assenza, On. Stefania Campo, On. Ignazio Abbate.

Inifne, premiazione “Premio Impresa Ragusa”, un riconoscimento alle eccellenze imprenditoriali locali.

Temi principali

Durante l’evento si affronteranno alcune tematiche importanti: promozione del modello di rurbanizzazione come paradigma innovativo di sviluppo territoriale, interconnessione tra città e campagna per sostenere crescita economica e sociale, utilizzo degli strumenti di internazionalizzazione e fondi europei per attrarre risorse, focus su società e imprese come pilastri dello sviluppo locale.

L’evento rappresenta un momento di confronto cruciale tra istituzioni, imprese e cittadini per tracciare un nuovo percorso di crescita sostenibile e inclusiva per Ragusa e il suo territorio.

