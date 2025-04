Pasqua, boom di turisti in Sicilia: attesi 1,8 milioni di visitatori. Ragusa tra le destinazioni top

Sole, mare, cultura e cucina: la Sicilia si conferma una delle mete preferite dagli italiani (e non solo) per le vacanze pasquali 2025. E Ragusa risulta tra le mete italiane più in trend.

Secondo le stime del Centro Studi di Conflavoro, saranno 1,8 milioni i turisti che raggiungeranno l’isola durante le festività pasquali, complici anche i lunghi ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Numeri importanti in un contesto nazionale in cui sono previsti 12,5 milioni di italiani in viaggio e 2,8 milioni di stranieri, per una spesa complessiva che toccherà i 5,2 miliardi di euro, segnando un +33,3% rispetto al 2024.

“La ripresa del turismo pasquale – commenta il presidente nazionale di Conflavoro, Roberto Capobianco – è un segnale chiaro di fiducia e vitalità economica, con ricadute dirette su ristorazione, commercio locale, servizi culturali e mobilità”. Un effetto domino che si tradurrà in 567 mila posti di lavoro in più e un incremento del reddito mensile di oltre 879 milioni di euro. Ma Capobianco lancia anche un monito: “Il 43% delle famiglie in partenza ha dovuto ricorrere a prestiti per sostenere le spese”.

Ragusa è tra le destinazioni top da visitare. Lo ricorda il sindaco Peppe Cassì in un suo post dopo quanto è stato detto in una trasmissione su Rai Italia. “Su Rai Italia, visibile in 170 Nazioni nel mondo, Ragusa viene indicata come destinazione top da visitare nel nostro Paese. Un regalo di Mikaela Bandini, nome di punta nel marketing e nel turismo, che ho avuto il piacere di conoscere lo scorso anno quando è venuta a scoprire la nostra città, innamorandosi dell’architettura e della gentilezza della gente. Luoghi e persone, corpo e anima: lì sta e deve stare la nostra forza”.

E a proposito di spese: secondo i dati elaborati da Conflavoro, la spesa media pro capite per le vacanze si attesta tra i 1.130 e i 1.300 euro, considerando anche l’aumento dei prezzi alberghieri (+6,9%) e dei pacchetti vacanza (+8,7%). I voli? 90 euro in media per i nazionali, 177 per gli internazionali.

Tra chi parte, le famiglie rappresentano il 40% dei viaggiatori, con una spesa media giornaliera tra 150 e 200 euro. Ma anche i giovani si muovono: sono il 30%, prediligono soggiorni brevi e low cost, con una spesa media di 70-100 euro al giorno.

Le mete più ambite? Roma è regina assoluta, complice l’effetto Giubileo, ma anche le città d’arte come Firenze, Venezia e Napoli registrano ottime performance. Tra le regioni, Lazio (3 milioni di presenze), Toscana (2,5), Campania (2), Sicilia (1,8) e Puglia (1,5) guidano la classifica delle destinazioni più gettonate. Per l’Isola, una conferma importante che consolida la sua posizione nel panorama turistico nazionale e internazionale.

Una Pasqua lunga, affollata e sempre più centrale per l’economia. E la Sicilia è pronta a viverla da protagonista.

