Operazione “Drug Parking”: smantellata presunta organizzazione di spaccio tra Comiso e Vittoria

La Polizia di Stato di Ragusa sta eseguendo 10 misure di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Un giro di droga che avrebbe fruttato circa 2 milioni di euro.

La Polizia di Stato di Ragusa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, da questa notte, sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale etneo nei confronti di 10 soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine, avviata nel dicembre 2023 e denominata “Drug Parking”, ha smantellato una presunta organizzazione attiva tra Comiso e Vittoria, specializzata nello spaccio di cocaina e marijuana. Un giro d’affari che, come detto, è stato stimato in circa 2 milioni di euro.

Al link il video: https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/09f0c69c-277e-11f1-b7b1-736d736f6674

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