Erosione costiera a Santa Maria del Focallo: pietre e laterizi minacciano la spiaggia

Un litorale che sta subendo un lento declino con il cedimento delle piccole dune. Dune che scendono verso la spiaggia con la sabbia mista a pietre ed inerti di laterizi. Non sono poche le preoccupazioni che accompagnano questo fenomeno erosivo legato al moto ondoso del tempo ed agli agenti atmosferici misti a piogge torrenziali. “Questo tratto di litorale è storicamente abbandonato. Siamo all’altezza del km 8 e 600 m, in linea generale nel tratto compreso tra l’ottavo e il nono chilometro – a parlare è una sostenitrice del Comitato Santa Maria del Focallo – ci tengo a precisare che questa piccolissima lingua di spiaggia è l’unica a servire i residenti della zona. Dalla foto ben si evince come anche in questo tratto il rischio frana è imminente. Da qualche anno la spiaggia risulta disseminata di pietre cadute alla rinfusa e mai sistemate. Il problema và segnalato al Comune che dovrebbe farsi carico di questo inconveniente. Solleviamo il problema in questo particolare momento proprio perchè sono in corso dei lavori a breve distanza da questo tratto di litorale. Sarebbe utilie, se non opportuno, intervenire in questo tratto di spiaggia per fermare e contenere la costante perdita di solidità dal cordone dunale sul quale insiste l’attraversamento della strada provinciale”. Il Libero Consorzio comunale è chiamato ad intestarsi questi interventi sull’intero litorale prima che arrivi la stagione estiva.

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