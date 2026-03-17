Festa del Papà: incontri e momenti di confronto nei consultori dell’ASP di Ragusa

In occasione della Festa del Papà, i Consultori familiari dell’ASP di Ragusa promuovono una serie di iniziative dedicate al ruolo paterno e alla relazione tra padri e figli. Gli appuntamenti, organizzati dall’U.O.S.D. Coordinamento Consultori, diretta dalla dottoressa Nunziata Pace, vogliono offrire ai genitori uno spazio di dialogo, ascolto e condivisione, valorizzando l’importanza della figura paterna nel percorso di crescita dei bambini.

Incontri a Ragusa

A Ragusa, giovedì 19 marzo, il Consultorio familiare di piazza Libertà ospiterà l’incontro di gruppo “Il cerchio dei papà” dalle 16 alle 17.30, dedicato al confronto tra padri sulle sfide e sulle emozioni legate alla genitorialità.

Nella stessa giornata, presso il Consultorio di via Falcone, dalle 15.30 alle 17.30, sarà organizzato l’incontro “Quando nasce un bambino nasce anche un papà. Dal grembo alle braccia: quando due diventano tre”, pensato per neogenitori e figli, per riflettere insieme sull’esperienza della nascita e sui cambiamenti che accompagnano l’arrivo di un nuovo membro della famiglia.

Incontri a Comiso

A Comiso, il 19 marzo dalle 15 alle 18.30, il Consultorio di via Righi (ex macello) aprirà le porte a genitori e bambini con “Con papà: spazio di incontro genitori–figlio/a”, un momento di condivisione e attività insieme dedicate alla relazione tra padri e figli.

Altri appuntamenti in provincia

A Ispica, mercoledì 18 marzo alle 16, il consultorio proporrà l’incontro “Genitori in cammino: il codice paterno”, mentre a Scicli, venerdì 26 marzo alle 18.45, si terrà “Spazio papà”, un’occasione di confronto e sostegno tra padri.

A Vittoria, infine, saranno attivati due momenti di consulenza e ascolto individuale dedicati ai papà, previsti martedì 24 marzo e giovedì 26 marzo, entrambi dalle 15.30 alle 17.30, per offrire uno spazio riservato di dialogo con gli operatori del consultorio.

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