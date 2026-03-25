Acate in lutto per la morte di Tatò Petino: eseguita autopsia, i funerali nella Chiesa San Nicola di Bari

Si svolgeranno questo pomeriggio ad Acate i funerali di Salvatore Petino, il giovane diciottenne morto all’improvviso dieci giorni fa. Lunedì scorso è stata eseguita l’autopsia, disposta dal sostituto procuratore Santo Fornasier. Subito dopo la salma è stata restituita ai familiari.

Il rito funebre sarà celebrato questo pomeriggio, alle 15,30, nella Chiesa Madre San Nicola di Bari. Salvatore Petino, conosciuto da tutti come Tatò, aveva trascorso con gli amici la serata di sabato. Al rientro a casa, aveva accusato un improvviso malore all’alba. Inutili i tentativi di soccorso dei familiari. L’esame autoptico è stato disposto per accertare se si è trattato di morte per cause naturali, magari una malformazione o altra causa, o se qualcosa possa aver determinato l’improvviso e letale malore del ragazzo. Gli esiti dell’autopsia e degli esami collegati si conoscerà tra sessanta giorni.

Intanto, nella giornata di ieri, numerosi parenti e amici si sono stretti attorno alla famiglia del giovane, che era molto co0nosciuto ad Acate. Da qualche tempo aveva cominciato ad affiancare il padre nell’attività di famiglia, un negozio nel centro di Acate.

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