Mostra di pittura: Vincenza Trovato espone a palazzo Busacca

“La materia come preghiera” è il titolo della personale che verrà inaugurata sabato, alle 18, a palazzo Busacca. Nelle sale dell’antico luogo di cultura, fino a tutto l’11 aprile si potranno ammirare le opere della sciclitana Vincenza Trovato nella mostra curata da Amedeo Fusco. Sarà la prima volta che, nella sua Scicli, si potranno ammirare le sue opere, dorate, silenziose e cariche di memoria – come le definisce Fusco nella sua presentazione – essere non nascono per essere guardate distrattamente.

Chiedono uno sguardo lento, quasi devoto. Chiedono silenzio. La loro forza non è nel racconto ma nella rivelazione”. C’è tanta attesa e curiosità attorno a questo evento culturale proprio perchè la prima personale dell’artista è nella sua città dove vive e dove ha scelto l’intimità quotidiana di amore, riflessione e solidarietà lontana dalla giostra della frenesia della società di oggi.

© Riproduzione riservata