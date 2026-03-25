“Il Sogno del Sud”: Enrico Palma racconta arte, filosofia e vita meridiana

“Il Sogno del Sud” è il libro di Enrico Palma che verrà presentato sabato alle 18,30 nella sede del movimento culturale Vitaliano Brancati di via Aleardi. Una parte del saggio in questione è dedicata all’opera di Piero Guccione e alla sua scelta di ritornare a vivere e lavorare in Sicilia dopo un lungo periodo vissuto a Roma. Si tratta di un’opera importante, che tocca un po’ tutti coloro che hanno scelto di vivere e lavorare al Sud. “Questo libro cerca di concepire un altro punto di vista, attraverso l’accostamento ad alcune esperienze filosofiche e artistiche di notevole coraggio e orgoglio teoretici (Van Gogh, Heidegger, Guccione), nel tentativo di concettualizzare una metafisica della vita, appunto di una vita meridiana, da compiersi idealmente a Sud come luogo della verità, nel quale la luce, la terra, il cielo e il mare si mostrano per come sono realmente”. Conversa con l’autore Giuseppe Pitrolo.

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