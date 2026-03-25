Prevenzione oncologica: a Ragusa tre giorni di visite e incontri gratuiti con la Lilt

Anche la provincia di Ragusa partecipa alla Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, giunta alla venticinquesima edizione e promossa dalla LILT. L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione come strumento fondamentale per contrastare il cancro, puntando sulla diagnosi precoce e sull’adozione di corretti stili di vita.

Il messaggio scelto per il 2026, “Prevenzione: la scelta giusta è tenerla sempre accesa”, richiama l’importanza di un impegno quotidiano verso la propria salute. Secondo i dati disponibili, adottare comportamenti sani come un’alimentazione equilibrata, l’attività fisica regolare e l’abolizione del fumo può prevenire oltre un terzo dei tumori. Inoltre, grazie alla diagnosi precoce, la percentuale di guarigione può superare l’80 per cento.

“La prevenzione rappresenta oggi lo strumento più potente che abbiamo per contrastare il cancro. Non si tratta solo di aderire agli screening, ma di adottare ogni giorno uno stile di vita sano. È una responsabilità individuale che diventa anche un impegno collettivo”, sottolinea la presidente della LILT Ragusa, Maria Teresa Fattori.

Le iniziative organizzate per il territorio si svolgeranno dal 26 al 28 marzo grazie alla collaborazione con l’ASP di Ragusa e con il punto vendita Despar Le Dune. Durante le tre giornate saranno proposte attività gratuite rivolte alla cittadinanza, tra visite mediche, consulenze specialistiche e momenti di informazione dedicati alla prevenzione.

Il programma prenderà il via il 26 marzo con la distribuzione di cinquanta tessere associative gratuite e la raccolta delle adesioni alle attività promosse dall’associazione. Il giorno successivo entreranno nel vivo le iniziative cliniche e divulgative, con controlli dedicati alla prevenzione dei tumori del cavo oro-faringeo, incontri con nutrizionisti, psicologi e igienisti sui temi dell’alimentazione e della salute, oltre alle visite senologiche dedicate alla prevenzione del tumore al seno.

Il 28 marzo sarà invece dedicato alla prevenzione respiratoria e alla nutrizione, con visite pneumologiche accompagnate da spirometria e consulenze nutrizionistiche individuali. Nel corso del pomeriggio è previsto anche l’intervento del medico Giuseppe Angirillo dal titolo “Digiunare mangiando, un traguardo raggiungibile”.

Durante le giornate del 27 e 28 marzo sarà presente anche il personale dell’ASP di Ragusa per raccogliere le adesioni ai programmi di screening oncologico e facilitare l’accesso ai percorsi di prevenzione.

“Vogliamo essere un punto di riferimento per la comunità accompagnando i cittadini in un percorso di maggiore consapevolezza. La prevenzione deve diventare un’abitudine quotidiana: semplice, accessibile e fondamentale, capace di fare la differenza nel tempo”, conclude la presidente Fattori.

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