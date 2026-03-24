Un ammanco di 369.000 euro sul budget destinato alle prestazioni convenzionate dei laboratori di analisi della provincia di Ragusa sta suscitando forte preoccupazione. A denunciarlo è il Movimento Laboratori Siciliani (MLS) tramite il segretario regionale e provinciale Salvatore Battaglia, che definisce la vicenda «gravissima e penalizzante per il territorio ibleo». Secondo quanto riportato dal sindacato, […]
Il carrubo protagonista dei Venerdì del Museo
24 Mar 2026 10:58
Appuntamento venerdì alle 17,30 a palazzo Busacca, in via Nazionale a Scicli, per un nuovo incontro di una serie che, puntualmente da qualche decennio l’Associazione L’Isola ed il Museo del Costume, propongono alla città con gradito successo.
“Il carrubo, dal carato al cioccolato” è la conversazione che vedrà al tavolo Giuseppe Giorgio Giurdanella e Salvatore Di Dio, istruttore Bonsai. Nel corso dell’evento è prevista anche un’esposizione di bonsai di carrubi, ulivi e mandorle, a cura del Bonsai Club Contea di Modica. Alla fine una degustazione di preparati dolciari a base di derivati di carrube a cura della sezione Alberghiera dell’I.I.S. “Quintino Cataudella” di Scicli.
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