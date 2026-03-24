Il carrubo protagonista dei Venerdì del Museo

Appuntamento venerdì alle 17,30 a palazzo Busacca, in via Nazionale a Scicli, per un nuovo incontro di una serie che, puntualmente da qualche decennio l’Associazione L’Isola ed il Museo del Costume, propongono alla città con gradito successo.

“Il carrubo, dal carato al cioccolato” è la conversazione che vedrà al tavolo Giuseppe Giorgio Giurdanella e Salvatore Di Dio, istruttore Bonsai. Nel corso dell’evento è prevista anche un’esposizione di bonsai di carrubi, ulivi e mandorle, a cura del Bonsai Club Contea di Modica. Alla fine una degustazione di preparati dolciari a base di derivati di carrube a cura della sezione Alberghiera dell’I.I.S. “Quintino Cataudella” di Scicli.

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