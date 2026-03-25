La conclusione del Ramadan per le comunità islamiche: vari appuntamenti per l’Eid al Fitr nelle città della provincia

Le città del comprensorio hanno celebrato nei giorni scorsi l’Eid al Fitr, la festa che per i musulmani segna la conclusione del Ramadan, il mese sacro della religione islamica. Per tutto il periodo del Ramadan, che quest’anno è iniziato nel giorno del Mercoledì delle Ceneri, che segna l’inizio della Quaresima dei cristiani, i fedeli musulmani i fedeli si astengono dal mangiare e dal bere per tutto il giorno, dall’alba al tramonto. Al tramonto, si rompe il digiuno: si vive un momento di preghiera collettiva e poi la cena con i cibi tipici arabi.

Gli appuntamenti per la preghiera mattutina del 20 marzo e gli eventi collegati si sono svolti a Ragusa, Vittoria, Comiso, Acate, Santa Croce Camerina, Scicli, le città dove è maggiore la presenza della comunità islamica.

Il mese del Ramadan è stato contrassegnato anche da alcuni appuntamenti con l’Iftar, il momento dopo il tramonto che segna l’interruzione del digiuno che per i musulmani va avanti per tutto il giorno, seguito da un momento conviviale attorno alla tavola, condivisa con parenti e amici. A Ragusa e a Vittoria, la comunità islamica hanno organizzato due momenti per condividere l’Iftar con le autorità locali (il sindaco Giuseppe Cassì a Ragusa e Francesco Aiello a Vittoria), alcuni amministratori, amici della comunità cattolica, associazioni locali.

I due appuntamenti dell’Iftar si sono svolti al Centro Culturale di via Matteotti, a Ragusa, organizzato dalla comunità islamica locale e dall’associazione “Uniti senza frontiere”. Era presente il console turnino di Palermo. Un altro momento si è svolto presso la moschea di via Garibaldi / via Montebello a Vittoria, con la presenza del viceconsole algerino di Napoli e del presidente della Comunità Islamica di Sicilia, Kheit Abdelhafid.

Il 20 marzo, giorno di conclusione del Ramadan, la preghiera all’alba è stata molto partecipata: a Vittoria, come da tradizione, si è svolta alla Fiera Emaia, a Comiso le due comunità si sono ritrovate nel cortile della Fondazione Bufalino, in piazza delle Erbe e presso il PalaDavolos.

Un momento di festa per il Ramadan, riservato ai più piccoli, è stato organizzato a Vittoria dalla cooperativa “Semi diversi” a Vittoria e si è svolto nei locali del Granaio Culturale, in piazza Enriquez. I bambini hanno ricevuto tutti dei piccoli doni e hanno degustato insieme agli ospiti cibi tipici e dolci.

A Chiaramonte Gulfi, un momento per la conclusione del Ramadan, è stato organizzato dalla cooperativa Fo.Co. e si è svolto nei locali dell’ex Museo dei Cimeli storici militari. Vi hanno preso parte alcuni rappresentanti della comunità islamica di Comiso e della chiesa locale.

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