Al via la prima edizione di Vinacria – Ortigia Wine Fest

Dal 14 al 16 dicembre 2024, Siracusa si trasformerà in un vero e proprio polo di celebrazione della viticoltura siciliana con la prima edizione di Vinacria – Ortigia Wine Fest, presso l’Antico Mercato di Ortigia. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Godot, offrirà un’immersione totale nel mondo del vino siciliano, affiancando degustazioni, masterclass, workshop, incontri con i produttori e momenti culturali dedicati alle eccellenze enologiche e gastronomiche dell’isola.

Punti salienti di Vinacria 2024:

Partecipazione di oltre 60 cantine suddivise per i tre antichi Valli siciliani (Val di Mazara, Val di Noto, Val Dèmone) e l’Etna, con un focus particolare sui vini di questa straordinaria area vulcanica. Spazio per l’olio e gli spirits: l’IRVO curerà approfondimenti sugli oli IGP e monovarietali siciliani, mentre aziende come Volcano Gin e la Distilleria Giovi arricchiranno l’esperienza con degustazioni e dimostrazioni di distillazione.

Masterclass e approfondimenti tematici, tra cui: “Spumanti itineranti: bollicine di Sicilia”, condotta da Manlio Giustiniani. “Vino è geografia: i tanti volti del Nero d’Avola”, a cura di Federico Latteri. “Etna e longevità: il Carricante”. “Perpetuo e Marsala: due anime, un territorio”, con Gianni Giardina e Mauro Lo Iacono.

Eventi e ospiti

Sabato 14 dicembre si terrà il convegno inaugurale “Vinacria – Vino è cultura” con l’enologo Salvo Foti e presentazione del libro “Il mare nasconde le stelle” di Francesca Barra.

Domenica 15 dicembre spazio alle nuove generazioni della viticoltura siciliana con “Se fossi vino…” e incontri culturali, tra cui “Chateau d’Yquem: i segreti di un vino leggendario” e un focus sugli oli siciliani a cura di Michele Riccobono.

Lunedì 16 dicembre, dedicato agli operatori Ho.Re.Ca., con la presentazione del magazine UniGusto e il lancio dell’evento Uniday Expo 2025.

Area Food e Collaborazioni

L’area gastronomica, gestita da Kaleido, Fuori Ortigia Cucineria e Fratelli Burgio, proporrà sushi, tapas e panini gourmet, offrendo un abbinamento perfetto con i vini in degustazione.

L’evento ha ricevuto il patrocinio di numerose istituzioni, tra cui il Comune di Siracusa, la Regione Siciliana e l’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (IRVO), e fa parte del calendario delle iniziative legate alla proclamazione della Sicilia come Regione Europea dell’Enogastronomia 2025.

Ingresso e informazioni:

L’apertura delle degustazioni è prevista il pomeriggio dalle 16:00, mentre il programma mattutino sarà arricchito da convegni e presentazioni culturali. Molti eventi sono a ingresso gratuito, ma alcune masterclass richiedono la prenotazione.

Vinacria 2024 si presenta come un’esperienza unica per esplorare la straordinaria ricchezza del patrimonio enologico e culturale siciliano, unendo tradizione e innovazione in un contesto suggestivo come quello di Ortigia.

