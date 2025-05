Modica e un’estate sotto le stelle con Fiorella Mannoia, The Kolors e Cristiano De André

Tre grandi nomi della musica italiana, un palcoscenico naturale sospeso tra il mare e la bellezza barocca, e un’estate che si preannuncia indimenticabile. È questa la promessa di “In Teatro Aperto”, la rassegna estiva 2025 promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, con il patrocinio del Comune, della Regione Sicilia e dell’ARS, grazie al supporto dell’on. Ignazio Abbate e di numerosi partner.

I primi ospiti annunciati sono destinati a far battere il cuore del pubblico: The Kolors (9 agosto), Cristiano De André (13 agosto) e Fiorella Mannoia (30 agosto). Tre stili diversi, tre anime musicali che si incontrano in un programma che fonde pop, cantautorato e poesia. Gli spettacoli si terranno all’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica, location d’eccezione dove la cultura incontra il paesaggio.

Musica, emozioni e territorio: Modica si fa teatro a cielo aperto

Ad aprire la stagione, sabato 9 agosto, sarà l’energia travolgente dei The Kolors, con il loro tour “Summer 2025”. Reduci dai sold out nelle principali capitali europee e dal successo sanremese con il brano “Tu con chi fai l’amore”, la band guidata da Stash promette uno show elettrizzante tra hit e effetti speciali, pensato per far ballare il pubblico fino a notte fonda.

Il testimone passerà a Cristiano De André, mercoledì 13 agosto, con il suo progetto più intimo e potente: “De André canta De André”. Un omaggio struggente e civile al padre Fabrizio, ma anche un viaggio personale tra parole che hanno segnato generazioni, nella cornice suggestiva di Marina di Modica.

A chiudere il cerchio, sabato 30 agosto, sarà l’eleganza e la profondità di Fiorella Mannoia, accompagnata da un’orchestra per il concerto “Fiorella Sinfonica”. Una serata di grande intensità emotiva, in cui i brani più amati dell’artista si fonderanno con nuovi arrangiamenti sinfonici, regalando al pubblico un abbraccio musicale senza tempo.

Un’estate che parla al cuore

«Vogliamo trasformare Modica in un grande teatro diffuso, offrendo esperienze culturali che valorizzino la nostra città e coinvolgano residenti e visitatori» – dichiarano Maria Monisteri e Tonino Cannata, rispettivamente presidente e sovrintendente della Fondazione Garibaldi. «Sarà un’estate ricca di bellezza, condivisione ed emozione».

I biglietti per gli eventi sono già disponibili sui circuiti Ciaotickets e TicketOne.

