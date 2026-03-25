Anche la provincia di Ragusa partecipa alla Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, giunta alla venticinquesima edizione e promossa dalla LILT. L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione come strumento fondamentale per contrastare il cancro, puntando sulla diagnosi precoce e sull’adozione di corretti stili di vita. Il messaggio scelto per il 2026, “Prevenzione: […]
Emozione e fede a Comiso: torna la Via Crucis vivente
25 Mar 2026 15:12
Un evento carico di spiritualità, fede e partecipazione collettiva. Sabato 28 marzo alle ore 20:00 la comunità di Comiso è invitata a prendere parte alla Via Crucis animata organizzata dalla Parrocchia Maria SS. Annunziata, che si svolgerà presso la Fondazione Bufalino.
L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti più intensi del periodo quaresimale e offrirà ai fedeli l’opportunità di rivivere i momenti più drammatici e significativi della Passione di Cristo, attraverso una rappresentazione coinvolgente e ricca di pathos.
Durante la serata, attori e volontari daranno vita alle varie stazioni della Via Crucis con scene suggestive e fortemente evocative, capaci di trasportare il pubblico nel cuore della narrazione evangelica. L’evento è pensato non solo come momento di preghiera, ma anche come esperienza comunitaria di riflessione e condivisione.
Il momento culminante della rappresentazione sarà la scena della Crocifissione, prevista sul sagrato della Basilica Maria SS. Annunziata, un passaggio che tradizionalmente suscita profonda emozione e raccoglimento tra i presenti.
La manifestazione è realizzata con il patrocinio del Comune di Comiso.
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