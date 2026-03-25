Emozione e fede a Comiso: torna la Via Crucis vivente

Un evento carico di spiritualità, fede e partecipazione collettiva. Sabato 28 marzo alle ore 20:00 la comunità di Comiso è invitata a prendere parte alla Via Crucis animata organizzata dalla Parrocchia Maria SS. Annunziata, che si svolgerà presso la Fondazione Bufalino.

L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti più intensi del periodo quaresimale e offrirà ai fedeli l’opportunità di rivivere i momenti più drammatici e significativi della Passione di Cristo, attraverso una rappresentazione coinvolgente e ricca di pathos.

Durante la serata, attori e volontari daranno vita alle varie stazioni della Via Crucis con scene suggestive e fortemente evocative, capaci di trasportare il pubblico nel cuore della narrazione evangelica. L’evento è pensato non solo come momento di preghiera, ma anche come esperienza comunitaria di riflessione e condivisione.

Il momento culminante della rappresentazione sarà la scena della Crocifissione, prevista sul sagrato della Basilica Maria SS. Annunziata, un passaggio che tradizionalmente suscita profonda emozione e raccoglimento tra i presenti.

La manifestazione è realizzata con il patrocinio del Comune di Comiso.

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