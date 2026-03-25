Scicli torna “Plastic Free”: a Sampieri giornata di pulizia ambientale

Dopo il riconoscimento ottenuto per il secondo anno consecutivo come Comune virtuoso “Plastic Free”, Scicli rilancia l’impegno per la tutela dell’ambiente con una nuova iniziativa dedicata alla salvaguardia del territorio.

Sabato 28 marzo alle ore 14:45 cittadini, volontari e associazioni si ritroveranno a Sampieri per una giornata di pulizia ambientale aperta a tutti.

L’appuntamento è coorganizzato da Plastic Free Onlus, WWF e dall’amministrazione comunale di Scicli, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità in un’azione concreta contro l’inquinamento da rifiuti e plastica.

Un impegno che coinvolge tutta la comunità

L’iniziativa rappresenta un nuovo passo nel percorso intrapreso dal Comune per promuovere comportamenti sostenibili e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della tutela dell’ambiente.

Il riconoscimento ottenuto da Scicli come Comune “Plastic Free” per il secondo anno consecutivo testimonia infatti l’attenzione crescente verso le politiche ambientali e la riduzione dell’uso della plastica.

L’invito è rivolto a tutti: residenti, associazioni, famiglie e volontari.

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