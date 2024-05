Museo del costume. Domenica sera, a Scicli, visite al lume di candela

Un insolito appuntamento per conoscere la storia del patrimonio racchiuso all’interno del Museo del costume, sito al piano terra di Palazzo Carpentieri in via Francesco Mormino Penna. Visita al lume di candela partendo dalle 19 di domenica sera. Ad organizzare l’evento la cooperativa Agire che ha in carico le visite all’interno del Museo e l’Associazione L’Isola con il Museo del costume messo su negli anni dai coniugi, entrambi studiosi di storia ed arte, Giovanni Portelli e Giovanna Giallongo.

Le guide di “Agire” accompagneranno nella visita a lume di candela.

“Sarà un vero e proprio viaggio, attraverso il racconto e le letture, tra i cimeli e le testimonianze che la storia ci ha lasciato, nella vita delle donne del passato – spiega la cooperativa Agire presentando il progetto – saranno raccontate storie di donne, del loro lascito e delle loro testimonianze nei secoli. Il percorso guidato sarà un viaggio nel passato e sarà rigorosamente a lume di candela. Un racconto che illuminerà tutte le storie di chi le ha vissute”.

