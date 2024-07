Inferno 2024 debutta alle Gole dell’Alcantara

L’apertura della IV edizione della rappresentazione teatrale “Inferno di Dante” nelle Gole dell’Alcantara, diretta da Giovanni Anfuso e prodotta da Buongiorno Sicilia, ha riscosso un successo straordinario. Dopo un’anteprima per la stampa e le autorità, il debutto ufficiale ha confermato il grande consenso del pubblico, segnando oltre centomila spettatori negli anni precedenti.

Imprevisti e miracoli del teatro

L’evento ha dovuto fronteggiare l’indisposizione di Salvo Piro, uno degli attori principali. Giovanni Anfuso ha elogiato l’adattabilità del cast e l’abilità del Teatro nel superare queste difficoltà. L’attore Davide Sbrogiò ha sostituito Salvo Piro nel ruolo di Virgilio, accanto alla Narratrice Liliana Randi e ad Angelo D’Agosta nei panni di Dante.

Un palcoscenico naturale straordinario

Elena Pagana, assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, ha lodato il Parco Fluviale dell’Alcantara per aver creato un contesto scenico unico che ha arricchito l’esperienza dello spettacolo. Ha sottolineato come persino il vento sembrasse sincronizzato con la recitazione e gli elementi scenografici, rendendo l’evento ancor più suggestivo.

Una produzione impeccabile

Il cast includeva Davide Pandolfo (Ugolino e Ciacco), Giovanna Mangiù (Francesca da Rimini), Luciano Fioretto (Turista e Caronte), Francesco Bernava (Farinata degli Uberti), Rosario Minardi (Ulisse), e Gabriele Casablanca (Paolo, Diomede e Arcivescovo Ruggieri). Applausi sono andati anche ai Dannati, interpretati da Beatrice Caudullo, Michela Di Francesco, Maria Lardaloro, Marta Marino, Enrica Pandolfo, Lucio Rapisarda, Francesco Salpietro, Gloria Trischitta, e Ariluna Verrazzo.

La magia dietro le quinte

Le coreografie di Fia Di Stefano, i costumi di Riccardo Cappello, le musiche di Nello Toscano e gli effetti speciali di Alfredo Vaccalluzzo hanno ricevuto ampi consensi. Simone Trischitta si è occupato dell’organizzazione generale, con Luciano Catotti e Ninni Trischitta come produttori esecutivi. Agnese Failla e Lucia Rotondo hanno assistito alla regia, con Davide La Colla come light designer e Enzo Valenti come sound designer.

Prossime rappresentazioni

Lo spettacolo continuerà con repliche dal giovedì alla domenica fino a settembre, escluso Ferragosto.

Per ulteriori informazioni, contattare Buongiorno Sicilia al numero 347 638 0512 o il centralino del Parco botanico e geologico delle Gole. Aggiornamenti e curiosità sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale: Inferno di Dante Official.

