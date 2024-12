A Ragusa arriva il Christmas Rock Fest

Il Natale 2024 del Comune di Ragusa si arricchisce con un evento imperdibile per gli amanti della musica dal vivo: il Christmas Rock Fest, che si terrà il 29 dicembre presso la Sala Falcone Borsellino a Ibla con inizio alle ore 21.00.

La serata vedrà protagoniste due delle migliori band rock di Ragusa, i Partinico Rose e i The Seadix, entrambe con un solido background musicale e una carriera caratterizzata da album di grande successo.

I Partinico Rose

Con due album all’attivo, i Partinico Rose si sono distinti sulla scena musicale nazionale e internazionale. Il loro secondo album, Undeclinable Ways, è stato pubblicato lo scorso 18 maggio e ha ricevuto un’attenzione speciale anche dalla leggenda del rock Iggy Pop, che ha trasmesso la loro musica nel suo programma “Confidential” su BBC6. La loro musica è una miscela potente e coinvolgente di rock contemporaneo che promette di emozionare il pubblico.

The Seadix

Con tre album all’attivo, i The Seadix sono noti per il loro rock alternative grintoso e d’impatto, capace di trasportare il pubblico in un viaggio musicale intenso e trascinante. La band ha consolidato la sua reputazione come una delle più apprezzate nel panorama musicale ragusano e offrirà una performance che non lascerà indifferenti.

Info evento

L’evento si svolgerà il 29 dicembre 2024 presso la Sala Facolne Borsellino di Ragusa alle ore 21. Ingresso libero.

