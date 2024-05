Chiara Francini e Alessandro Federico in scena al Teatro Garibaldi di Modica

La vulcanica Chiara Francini e il talentuoso Alessandro Federico sono i protagonisti di “Coppia aperta quasi spalancata”, una brillante commedia scritta da Dario Fo e Franca Rame che chiude l’entusiasmante stagione di prosa del Teatro Garibaldi di Modica. Sabato 18 maggio alle ore 21.00 e domenica 19 maggio alle ore 18.30, con la regia di Alessandro Tedeschi, andrà in scena uno spettacolo tragicomico che esplora l’universo maschile e femminile, mettendo in luce le complessità delle relazioni di coppia e le differenze legate ai due sessi.

Il matrimonio, la fedeltà e il tradimento sono i temi principali di “Coppia aperta quasi spalancata”, un testo importante che, con intelligenza e umorismo, fa ridere e riflettere. L’eclettica Chiara Francini, nota per il suo carisma in televisione e al cinema, oltre che come conduttrice, comica e scrittrice, interpreta Antonia, l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite. Con ironia, racconta la loro “sopravvivenza” tra le mura domestiche. Accetta l’impensabile per restare accanto al marito, fautore della “coppia aperta”, interpretato da Alessandro Federico. Ma quando Antonia sembra orientarsi verso questa scelta, il marito diventa geloso. “Prima regola: perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio! Perché… se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti… ci sono le correnti d’aria!”.

Tra situazioni assurde, dialoghi serrati e monologhi brillanti, questa classica commedia all’italiana del 1982, ma ancora attuale, descrive con toni divertenti e drammatici, l’insofferenza al concetto di monogamia, le dinamiche coniugali e il ruolo della donna. La produzione è di Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro, in collaborazione con Argot Produzioni.

“Siamo molto felici di avere sul nostro palcoscenico la grandissima Chiara Francini insieme al bravissimo Alessandro Tedeschi – commentano il presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, Maria Monisteri, e il sovrintendente Tonino Cannata – protagonisti di questa opera di Franca Rame e Dario Fo che, attraverso situazioni esilaranti ma anche drammatiche, fa riflettere su tematiche profonde. È uno spettacolo pieno di sfumature e significati che coinvolgerà il pubblico sin dalle prime battute, concludendo perfettamente questa straordinaria e partecipata stagione di prosa. Siamo già pronti per una stagione estiva ricca di grandi eventi”.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.

